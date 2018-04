Sobre los 40 años, Nowitzki seguirá una temporada más en la NBA

DALLAS. El alemán Dirk Nowitzki, estrella de los Dallas Mavericks, continuará una temporada más su carrera en la NBA. Así lo anunció el propio jugador de 39 años el martes por la noche, antes de la derrota por 124-97 ante los Phoenix Suns.

Nowitzki, con una lesión en el tobillo izquierdo, siguió desde la grada la abultada caída de los Mavericks en el último partido de la temporada regular para el equipo.

"El plan es volver (de la lesión) y trabajar de cara a la próxima temporada", señaló Nowitzki en una rueda de prensa. "Será un proceso largo, un verano con algunas frustraciones aquí y allá. Pero quiero dar la pelea", aseguró el ala-pívot de 2,13 metros, que debió someterse a una operación en el tobillo.

Nowitzki cumplirá así el contrato que tiene con el equipo texano, que expira en 2019. De esta manera, se convertirá en el primer profesional de la NBA en jugar 21 temporadas en un mismo conjunto.

SU CAMINO A LA GLORIA

El jugador alemán inició su carrera en la mejor liga de baloncesto tras ser elegido por los Milwaukee Bucks en la novena posición del draft, desde donde fue transferido en forma inmediata a los Mavericks.

En Dallas, se convirtió en una leyenda. Nowitzki fue elegido en 2007 como el jugador más valioso de la temporada (MVP) y en 2011 ganó el anillo de campeón con los Mavs.

Con 31 mil 187 puntos a lo largo de su carrera, ocupa el sexto lugar en la tabla histórica. Es, además, el único no-estadounidense entre los máximos diez anotadores de todos los tiempos de la NBA.

"No me puedo imaginar sin Dirk", señaló el entrenador de Dallas, Rick Carlisle. "Son grandes noticias", dijo el técnico de un equipo que ya no tiene el brillo de otras épocas.

Con un balance de 24 victorias y 58 derrotas, los Mavericks terminaron la temporada como uno de los peores equipos de la Conferencia Oeste y no jugarán los playoffs.