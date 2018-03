Sharapova avanza a semifinales en su semana de regreso en Stuttgart

STUTTGART (ALEMANIA). La rusa Maria Sharapova alcanzó hoy las semifinales del torneo de tenis de Stuttgart, que marca su regreso al circuito después de su sanción por doping, al vencer por 6-3 y 6-4 a la estonia Anett Kontaveit.La ex número uno del mundo continúa sin perder sets y aguarda ahora por la ganadora del cruce de cuartos de final entre la española Carla Suárez y la francesa Kristina Mladenovic.Sharapova necesitó 83 minutos para eliminar a Kontaveit, quien ingresó al certamen desde la clasificación. La ganadora de cinco títulos de Grand Slam, en cambio, accedió al cuadro principal gracias a una invitación especial que desató numerosas críticas de otras tenistas.Pese a su larga ausencia del circuito, la rusa de 30 años parece haber vuelto en su mejor nivel. Ante Kontaveit conectó cuatro aces y 25 winners por apenas 12 errores no forzados."Creo que tuve realmente un buen ritmo", dijo Sharapova tras su tercera victoria en tres días. "Aproveché cada oportunidad que tuve".La rusa fue suspendida por dos años tras dar el 26 de enero de 2016 positivo de meldonium, un fármaco que contribuye a mejorar la capacidad física de personas con problemas sanguíneos que fue incluido en la lista de sustancias prohibidas el 1 de enero de ese año.El castigo se extendía originalmente hasta enero de 2018, pero fue reducido de dos años a 15 meses por la Corte Arbitral delDeporte (CAS). El alto tribunal deportivo con sede en Lausana consideró que la FederaciónInternacional de Tenis (ITF) no informó adecuadamente sobre la inclusión del meldonium en la lista de sustancias prohibidas a partir del inicio de 2016.