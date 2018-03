Seth Rollins será portada del WWE 2K18

Seth Rollins ocupará la portada del WWE 2K18, videojuego que como es costumbre cada año lanza la WWE para sus aficionados y cuyo estreno mundial será hasta el 17 de octubre."Por su dinastía, soberbia e ímpetu de superioridad, por todas esas características se ha elegido como imagen de este videojuego a 'El Fenomenal'", explicaron los realizadores de "game" en conjunto con la WWE. "Él es diferente", aseguró el vicepresidente de la marca 2K, Chris Snyder.“Cada año, la franquicia WWE 2K regresa con una autenticidad impecable, un roster increíble y otorgando libertad a los jugadores para que personalicen y controlen el mundo virtual de la WWE gracias a sus múltiples opciones”, agregó Snyder.Rollins dio sus primeros pasos en la lucha libre en 2012, cuando se convirtió en el primer retador de NXT Champions.Más adelante se presentó en el roster principal de la WWE del Survivor Series y se juntó con Roman Reigns y Dean Ambrose, formando juntos "The Shield", los rebeldes.Además, ha ganado el Campeonato de la WWE en dos ocasiones, el Campeonato de los Estados Unidos, el campeonato en equipo y se convirtió recientemente en el señor del "Money In The Bank".“Como 'Superstar' de la portada de WWE 2K18 y embajador de la franquicia, es para mí un gran honor encargarme de que este juego sea diferente a todos, una tarjeta de presentación perfecta para todo lo que defiendo, y que establezca su propio camino”, declaró Rollins.El juego estará disponible para las plataformas PlayStation 4 y Xbox One.