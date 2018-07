Se suspende por segunda vez el juego de Marcelo Arévalo en Wimbledon

Este día Marcelo Arévalo dispiutó la llave principal en la modalidad de dobles del evento realizado en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. Su compañero fue el chileno Hans Podlipnik, quienes enfrentaron a los británicos J. Clarke y C. Norrie. Pero aún no hay ganador, pues la lluvia impidió finalizar los últimos partidos de la jornada.

La dupla entre el nacional y el chileno consiguió la ventaja en el primer set 6-4, sin embargo no supieron aprovecharla y los australianos lucharon hasta el final para llevarse el segundo set por Tie Break (desempate) con parcial 7-5.

El encuentro estuvo muy cerrado desde principio, puesto que los ingleses dieron pelea hasta lo último, el encuentro que duró una hora y 28 minutos ha quedado en pausa con parciales de 4-6, 7-6, 7-5 y 3-4 con ventaja para los británicos 2-1.

Es decir, la lluvia apareció en un momento clave, ya que Arévalo y compañía está obligado a llevarse el cuarto set para lograr el empate y seguir en la lucha por hacerse un lugar en los cuartos en el Wimbledon 2018 por primera vez en su carrera.

La semana pasada, en singles, perdió su juego de qualy en Wimbledon ante el australiano Thanasi Kokkinakis, por 3-6, 7-6 y 6-4 que lo marginó de la llave principal.