¿Se prepara el regreso de The Undertaker a la WWE?

The Undertaker es uno de los luchadores más emblemáticos no solo de la WWE sino a nivel global, y el anuncio de su retiro tras el Wrestlemania 33 dejó un vacío en la empresa norteamericana que aún no se ha llenado.

Sin embargo, en los últimos días ha trascendido un rumor que ha tomado más fuerza en este 2018: "Taker" estaría preparándose para aparecer en el especial del 25 aniversario del programa RAW, que será el próximo 22 de enero.

El veterano luchador de 52 años de hecho estuvo tras bambalinas en el show especial "Survivor Series", según el sitio Wrestling News, lo que muestra un mayor acercamiento del "Fenómeno" con la compañía de Vince McMahon.

De acuerdo a una fuente consultada por el sitio especializado en lucha libre, The Undertaker no solo aparecerá para saludar o dar un pequeño discurso y existe la posibilidad de que se geste un nuevo combate entre "el Hombre Muerto" y otro de los integrantes del elenco de WWE.

Otro dato curioso: desde su última pelea, el 2 de abril del año pasado, solamente su verdugo, Roman Reigns, se refiere al "Enterrador" como "retirado". Nadie más en la empresa, ni los comentaristas, relacionan esa palabra con el excampeón mundial pesado.

¿Te gustaría ver a The Undertaker nuevamente en el ring?