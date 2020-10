Se cumplen 18 años del debut de Manu Ginobili en la NBA

Emanuel David Ginóbili debutó a los 25 años de edad en las duelas de la NBA. Su primer encuentro con los Spurs fue contra el conjunto Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, unos Lakers que venían de ser tricampeones de la liga. El escolta argentino terminó con 7 puntos (1-4 en triples y 2-5 en dobles), 4 robos, 3 asistencias, 2 rebotes y 2 pérdidas y la victoria de los texanos en el Staples Center de Los Ángeles.

Ginobili nunca se imaginó que los Spurs ganarían el título en esa temporada y los últimos cuatro anillos de la franquicia de la mano de Manu Ginobili. El bahiense terminó con 14043 puntos en su carrera en la NBA, además de convertirse en el quinto jugador de los Spurs en alcanzar los 10 mil puntos.

18 years ago! What a wonderful journey @spurs!! �� https://t.co/LRzsZs40nF — Manu Ginobili (@manuginobili) October 29, 2020

Kobe Bryant quedó sorprendido con la actuación de Ginobili en su primer choque de la NBA. "Contame del chico blanco", le preguntó el hombre de los Lakers a Bruce Bowen, alero de los Spurs. ¿Su respuesta? "Oh, ya vas a ver. Ese no es ningún chico blanco. Tiene bastante material", recordó en una historia publicada por Zach Lowe en ESPN.

“Cuando me enfrenté a él, comenzó a moverse muy rápido con la pelota. Se movía de un lado para otro. Y yo me pregunté:¿ quién diablos es este chico?´", dijo Kobe sobre su primera impresión del argentino. “Realmente tuvimos que adaptarnos, porque nunca habíamos visto un jugador con esa clase de ritmo antes. Y a muchos nos tomó de sorpresa. A mi, al menos”, expresó la leyenda de los Lakers.

¿Cómo llegó a la NBA?

El mismo Manu Ginobili expresó que no se había dado cuenta de su incorporación a la lotería del Draft de la NBA. El escolta argentino entró a la NBA con el puesto 57 de la segunda ronda, penúltimo pick de esa vuelta. Ginóbili ni siquiera acudió al evento del Draft de la NBA edición 1999, realizado en Washington D.C.

"Esa noche no sabía ni que estaba sucediendo el Draft. Estaba en el medio de la selva de Brasil con la Selección, preparándome para unos amistosos de cara al Preolímpico cuando me enteré de que me habían elegido los campeones de la NBA", comentó en ese momento el escolta argentino.

"Me fijé qué posición fue y era la 57. No era la 3, pero igual eso me hizo cambiar mis objetivos. Sabía que iba a estar en el radar, que iba a depender de mí. De que si hacía las cosas bien algún día me iban a llamar por teléfono. Y un día me llamaron", contó GInobili.

Manu venía de jugar en la Liga Nacional argentina (Andino de La Rioja y Estudiantes de Bahía Blanca) y el la liga italiana, donde llamó la atención por su gran desempeño en la competición europea. Además, Ginobili ya tenía reconocimiento a nivel FIBA. Antes de su debut en la NBA, el argentino destacó en el Mundial de Indianápolis 2002, donde Argentina terminó en segundo lugar y Manu fue incluido al mejor quinteto del campeonato.

Los Spurs rindieron tributo a la carrera del bahiense en 2019. La franquicia retiró el dorsal número 20 que utilizó Ginobili en su historia con el equipo de Texas. La familia del astro argentino, su entrenador en los Spurs, Gregg Popovich, sus compañeros Tim Duncan y Tony Parker estuvieron presentes. Además, participaron siete de sus compañeros en la Generación Dorada de Argentina: Alejandro Montecchia, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Pablo Prigioni, Pepe Sánchez, Luis Scola y Gabriel Fernández.