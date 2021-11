Scottie Pippen pone a Lebron James por encima de Michael Jordan

Scottie Pippen, ex jugador y figura de los Chicago Bulls sigue tirándole dardos a su ex compañero y leyenda de la NBA, Michael Jordan.

Pipen calificó al actual jugador de los Lakers, Lebron James, como el mejor basquetbolista de todos debido a que a la forma en que involucra a sus coequiperos. "Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros", dijo Pippen.

Por el otro lado, el ex escudero de los Chicago Bulls arremetió contra Jordan comentando que el básquetbol se arruinó gracias a él debido a que no quería hacer el trabajo sucio como marcar a los rivales y quería todo servido. "Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasar, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Quería que todo se le diera hecho y todo se hiciera para él".

Según explica Pippen, esto no sucedía en la NBA en los años 80’, dónde se jugaba más en equipo "Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el básquetbol. En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó".