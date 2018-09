Saúl "Canelo" Álvarez es el nuevo campeón mundial de peso mediano

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se impuso al kazajo Gennady Golovkin por decisión mayoritaria (doble 115-113 y 114-114) y es el nuevo campeón mundial peso mediano de la AMB y el CMB. /FOTOS: AP ��

