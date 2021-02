Santa Tecla está listo para comenzar la Liga Mayor de Baloncesto

Santa Tecla completó sus fichajes para el torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de Baloncesto, la cual iniciará este 13 de marzo. El conjunto perico oficializó la llegada de tres extranjeros, dos jugadores salvadoreños y un nacionalizado.

“Intentamos hacer el mejor equipo como siempre de la Liga Mayor. Creo que hemos conformado el equipo más compacto de la historia de Santa Tecla”, expresó el presidente del conjunto tecleño, Guillermo Miranda.

En cuanto a los jugadores internacionales, el equipo renovó al lateral cubano Lisvan Valdés y anunció la llegada del poste puertoriqueño Owen Pérez y su compatriota Brian Vásquez, quien juega en la posición de escolta.

Cabe mencionar que Owen Pérez jugó para el Santa Tecla en el Clausura 2019, donde tuvo acción en nueve encuentros y promedió 22.5 puntos y16.2 rebotes por partido. El poste boricua viene de coronarse campeón de la Liga de Baloncesto Superior Nacional (LSN) con los Vaqueros de Bayamón, donde realizó 11 partidos y promedió 3.2 puntos y 1.7 rebotes por encuentro.

En el caso de Lisvan Valdés, registró un promedio de 23.2 puntos, 2.7 asistencias y 11.9 rebotes por encuentro en el Clausura 2019. Lisvan solo pudo disputar dos encuentros en el clausurado Apertura 2020, donde le marcó 29 puntos al Chalchuapa United y nueve al Cojutepeque. Esta será la séptima temporada para el cubano en Santa Tecla y buscará seguir consolidándose como uno de los referentes en la ofensiva tecleña.

Por su parte,el escolta boricua Brian Vásquez tendrá su primera experiencia en el baloncesto salvadoreño.Previamente jugó para Capitanes de Arecibo en la Liga de Baloncesto Superior Nacional (LSN) de Puerto Rico. En el 2020 tuvo su mejor actuación de la temporada en Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP) con los Capitalinos de San Juan al anotó 54 puntos y 14 triples.

“Como refuerzo uno siempre tiene una responsabilidad, pero no siento ninguna presión.Estoy cómodo. Yo me pongo y entreno demasiado, así que estoy confiado que me irá bien y podré ayudar al equipo al objetivo, que es el campeonato”, expresó Vásquez.

Además, Santa Tecla informó que Darwin Jaramillo jugará como elemento nacional. El nacido en Venezuela logró tramitar sus documentos salvadoreños y firmó por tres años con los pericos.Por otra parte, Bryan García y Andrés Arias también se incorporan a las filas del Santa Tecla como elementos nacionales.

“El ya juega como nacional, firmó con nosotros por tres años.Este muchacho es un gran jugador. Nosotros ayudamos con todos los trámites de nacionalización en el sentido de darle recursos para que él se pudiera trasladar y llevarlo a migración. Nosotros le ayudamos y en agradecimiento jugará con nosotros”, indicó Miranda.

Santa Tecla solo pudo realizar dos encuentros del Apertura 2020 por la cancelación de la liga como medida de prevención del covid-19.Los pericos derrotaron 139-73 al Chalchuapa United y perdió ante Cojutepeque 85-84. Previamente, el conjunto tecleño fue eliminado en el Clausura 2019 por San Salvador en semifinales. Actualmente el Tecla cuenta con tres coronas de la LMB.