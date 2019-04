Sanción de jugador venezolano de béisbol se decidirá hasta el sábado

El receptor venezolano de Didelco, Tomás Morales, agredió el pasado martes a un árbitro en el partido por la Liga Nacional de Béisbol (LNB) entre Shopping Center y los de puro hierro, en la parte alta del cuarto episodio cuando estaban empatados a uno en el marcador.

En una de las jugadas, cuando la pelota se fue al jardín central, uno de los árbitros, Jorge Ochoa, dio un fallo con el cual los jugadores de los Didelco no estuvieron de acuerdo.

Según comentó el director general de la LNB, Samuel Avilés, los jugadores de Didelco comenzaron a reclamarle a Ochoa por la decisión, lo cual es prohibido, puesto que en cualquier señalamiento en el que no estén de acuerdo "el único que está autorizado a hacer (una protesta) es el mánager, no los jugadores, quienes no están autorizados a protestar. Entonces ellos (jugadores) se tomaron esa atribución y eso es sancionable", explicó el directivo.

"El umpire de tercera base (Ochoa) dio un fallo que no le pareció a Didelco y hubo jugadores que reclamaron al árbitro, él les dijo que no podían hacerlo y él (árbitro) expulsó al catcher por protestar sin la autoridad para hacerlo... ya en el calor del juego (Morales) no pudo contenerse y ante la impotencia se lanzó contra el árbitro", detalló Avilés.

De acuerdo al directivo, este jueves al mediodía sostuvieron una reunión como miembros de la LNB para determinar la sanción que se impondrá a Morales. "Ya tenemos una idea de qué sanción será, pero lo oficializaremos por medio de un comunicado", aseguró.

De acuerdo a Avilés en la reunión de este jueves, los equipos involucrados presentaron sus alegatos y estuvo el cuerpo arbitral, el comisario de la liga, pero uno de los miembros de la comisión técnica de la LNB está fuera del país lo que impidió que se tomara una decisión absoluta.

Por lo tanto será hasta el sábado que se emita una resolución definitiva antes de la jornada de la LNB.

"Hicimos un enlace con él miembro y se ha comprometido con nosotros a tener una resolución el sábado ante del juego de Didelco y nosotros estamos haciendo averiguaciones adicionales. No queremos dañar la liga pero si proteger la integridad de los árbitros y que se respete a la afición, al jugador y a todos los involucrados", dijo Avilés.

"Queremos darle una sanción que se merezca y que se interprete de manera equivocada e involucramos a esta personalidad del béisbol, él tiene mucha experiencia en béisbol", agregó el director general de la LNB.

SANCIÓN INTERNA

Por su parte, Arnoldo Poveda, mánager del equipo Didelco, lamentó el incidente del lanzador venezolano con el umpire Ochoa y pidió a la LNB una investigación amplia del caso.

"No hay explicación para eso, es antideportiva la acción que tomó el catcher en ese momento talvez por la presión del juego como íbamos en ese momento. No se debe dar ese tipo de situación, pero se dio", comentó Poveda.

El mánager explicó que tuvieron una conversación con el lanzador después del incidente y Morales justificó que le faltaron el respeto.

"Él dice que le faltaron el respeto y eso lo molestó y lo botó solo por haberle dicho que era out. El árbitro se molestó y le respondió también", dijo Poveda.

El equipo esperará el informe oficial del partido y por ahora confirman que el beisbolista suramericano está suspendido por dos juegos y es acreedor a una multa, de acuerdo a las bases de competencia.

"Agresión es agresión, eso está claro, y como Didelco tenemos que apegarnos a lo que dice el reglamento. Vamos a ver qué decisión toma la directiva del equipo", mencionó.