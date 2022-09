Salvadoreño conquista oro y plata en fisicoculturismo

El salvadoreño Francisco Dueñas se coronó este sábado campeón de la categoría men's physique juvenil y obtuvo este domingo el segundo lugar en senior hasta 170 cm del Arnold Sports Festival Europeo, que se realiza en Sevilla, España.

El segundo lugar en la categoría juvenil fue para Lukas Salemonas, de Lituania, seguido de Vadim Komissarov, de Kazajistan; mientras que en senior hasta 170 cm, el primer lugar fue para Andrii Papezhuk, de Ucrania, y el tercero lo obtuvo Lahcen Soufi, de España.

Dueñas es el primer nacional en conseguir un oro en la historia de ese certamen, resultado que le permitió cumplir con el principal objetivo planteado. "Me siento muy contento de haber obtenido este resultado, y ser el primer salvadoreño en la historia en lograr un oro en este evento internacional de magna importancia en el fisicoculturismo, me llena muchísimo de alegría y me pone el corazón contento, a pesar de muchas dificultades en el camino llegamos, y cumplimos el sueño y la meta que era poner a El Salvador en lo alto", expresó Dueñas.



Para Francisco, el trabajo, esfuerzo y dedicación, junto al apoyo de su familia le incentivaron para llegar en las mejores condiciones a la competencia. "La clave para ganar fueron muchas, que no sabría decirle todas. Primero que todo fue mi familia y amigos que creyeron en mí y fueron los que me motivaron, luego tener el sueño de venir a este campeonato desde hace años. Cumpliendo con mi plan de entrenamiento y dieta, compaginado con mis estudios, creo que esa fue la clave", explicó el atleta nacional.



Dueñas agregó que, tras conocer que había ganado la categoría juvenil, el resto de competidores le interrogaron para saber de qué país provenía, respuesta que le provocó una sonrisa y el sentimiento de orgullo de sus orígenes.



"Fue una experiencia muy bonita, habían muchos atletas de otros países y muy bien preparados. Me pasó algo muy curioso y es que acá no me preguntaron mi nombre, me preguntaban de qué país era, y orgullosamente decía: El Salvador. De hecho saludé a un juez internacional que había conocido en un evento anterior, y en vez de llamarme por mi nombre, me saludó como ´El Salvador, hola´ . Fue gracioso y a la vez bonito, pues ponemos en el mapa a nuestro país, y nos recuerdan no como “Francisco, el atleta”, sino como “el atleta salvadoreño", manifestó el campeón.

Sobre su segunda participación en la categoría men's physique senior hasta 70 cm, Dueñas aseguró que fue una competencia complicada, por lo que la medalla de plata fue un logro para él.



"Fue un evento muy duro, muchos de los atletas que se presentan a esta competencia cuentan con una larga trayectoria, muchos de ellos han sido campeones internacionales, es por eso que mi preparación fue muy exigente y gracias a Dios obtuve un oro en la categoría juvenil libre, y plata en la senior. Me siento muy contento y orgulloso de haber marcado historia y espero seguir trabajando duro para lograr más victorias de este tipo", agregó Francisco.



Por su parte, Fabricio Hernández, presidente de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo y Deportes Afines (FSFC), expresó que el resultado fue gracias al esfuerzo personal del atleta y al apoyo que brindó la institución.



"Estamos satisfechos, sabemos que tenemos atletas de talla internacional y mundial. Esperamos que Francisco continúe compitiendo en otros eventos por lo que le solicitó que participara en el evento”, aseguró Hernández, quien también dijo hará las gestiones necesarias antes las principales autoridades deportivas para seguir respaldando al atleta.



Yuri Rodríguez también compitió



En el Arnold Sports Festival Europeo también compitió el salvadoreño Yuri Rodríguez, quien sumó un cuarto lugar y dos quintos lugares.



Rodríguez obtuvo el cuarto lugar en la categoría men's bodybuilding hasta 85 kg, en la que compitió contra siete atletas.



Mientras que los quintos lugares los obtuvo en classic physique hasta 1.80 cm, en la que se midió a 10 atletas, y men's classic bodybuilding hasta 180 cm, en la que compitió con 15 fisicoculturistas.