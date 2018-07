Salvadoreño Marcelo Acosta gana medalla de plata en natación en Barranquilla 2018

El nadador salvadoreño Marcelo Acosta ganó la noche de este sábado la medalla de plata en la modalidad de 1500 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Con esta es la segunda presea que nuestro país obtiene en el evento deportivo celebrado en Colombia, tras el bronce de Génesis Murcia en levantamiento de pesas.

Acosta logró en la piscina un tiempo de 15:31.36, detrás del mexicano Ricardo Vargas, que hizo 15:18.33 y se llevó el oro. El bronce fue para Rafael Dávila, de Venezuela, con 15:37.10.

Sobre su medalla dijo: "Obviamente quería ir por el oro, trabajé por eso. La preparación de este año ha sido diferente, no fue como el año pasado. Quizá he perdido el filo en 1500 (metros), el toque, no sé... pero estamos trabajando para eso".

Sobre la ventaja que perdió ante el tritón azteca, comentó que "lo sentí fácil al inicio, pero tal vez el calor, no sé, sentí la piscina caliente y como que sentí que me estaba debilitando".