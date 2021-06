Sally Fitzgibbons y Joan Duru, campeones del ISA World Surfing Games El Salvador

La australiana Sally Fitzgibbons y el francés Joan Duru recibieron este domingo los máximos honores como campeones del Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021, competición que también otorgó las últimas 12 plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Sally Fitzgibbons aseguró la medalla de oro con puntaje de 14.1 y en el segundo puesto quedó la portuguesa Yolanda Sequeira con 9.1. El bronce fue para Teresa Bonvalot con 9.04 , también de Portugal y en cuarto lugar quedó la peruana Daniella Rosas.



En el caso Joan Duru ganó este domingo la final del también torneo preolímpico con puntaje de 14.94. El galo superó en la serie decisiva por el título al japonés Kanoa Igarashi (13.74), al francés Jeremy Flores (12.94) y al japonés Hiroto Ohhara (6.83).



Una ola en la que logró puntuación de 7.67 y otra de 7.27 le alcanzaron al surfista francés para proclamarse campeón y tomar el relevo de Ítalo Ferreiro, quien junto a la delegación brasileña decidió dejar El Salvador a medio Mundial.



Duru fue tercero en la ronda 7 y llegó a la final por la vía del repechaje. Fue segundo en el repechaje de la ronda 12 y logró estar entre los mejores cuatro del torneo.

CUPOS OLÍMPICOS

Tres surfistas peruanos, uno chileno y una costarricense obtuvieron su clasificación a los Juegos Olímpicos en playas de El Salvador, donde se citaron desde el 29 de mayo unos 250 competidores en pos de las últimas doce plazas para el certamen en Tokio.



La peruana Daniella Rosas y sus compañeros Lucca Mesinas y Miguel Tudela, la costarricense Leilani McGonagle así como el chileno Manuel Selman acreditaron los índices exigidos para competir en la edición olímpica de Tokio 2020, que reunirá a 40 surfistas de 17 países.



Los otros siete cupos que otorgó el Preolímpico quedaron en poder de surfistas de Japón (3), Portugal (2), Francia (1) y Alemania (1).



El Preolímpico de Surf transcurrió sin público entre el 29 de mayo y este domingo en pruebas celebradas en las playas de La Bocana y El Sunzal, en la central localidad salvadoreña de La Libertad.



Las últimas siete clasificadas para la próxima cita olímpica fueron las portuguesas Teresa Bonvalot y Yolanda Sequeira, la costarricense McGonagle, la peruana Rosas, así como las japonesas Mahina Maeda y Amuro Tsuzuki y la francesa Pauline Ado.



Los cinco cupos que restaban para completar la nómina masculina quedaron en poder de los peruanos Mesinas y Tudela, el chileno Selman, el alemán Leon Glatzer y el japonés Hiroto Ohhara.



CLASIFICADOS JUEGOS OLÍMPICOS

WSL Championship Tour 2019

Carissa Moore (USA)

Caroline Marks (USA)

Tatiana Weston-Webb (BRA)

Silvana Lima (BRA)

Brisa Hennessy (CRC)

Sally Fitzgibbons (AUS)

Stephanie Gilmore (AUS)

Johanne Defay (FRA)



World Surfing Games 2021

Yolanda Sequeria (POR)

Teresa Bonvalot (POR)

Daniella Rosas (PER)

Leilani McGonagle (CRC)

Mahina Maeda (JPN)

Amuro Tsuzuki (JPN)

Pauline Ado (FRA)



World Surfing Games 2019

Anat Lelior (ISR)

Bianca Buitendag (RSA)

Ella Williams (NZL)

Sofia Mulanovich (PER)



Juego Panamericanos

Dominic Barona (ECU)



HOMBRES

WSL Championship Tour 2019

Gabriel Medina (BRA)

Italo Ferreira (BRA)

Kolohe Andino (USA)

John John Florence (USA)

Owen Wright (AUS)

Julian Wilson (AUS)

Jeremy Flores (FRA)

Michel Bourez (FRA)

Kanoa Igarashi (JPN)

Jordy Smith (RSA)



World Surfing Games 2021

Leon Glatzer (GER)

Miguel Tudela (PER)

Lucca Mesinas (PER)

Manuel Selman (CHI)

Hiroto Ohhara (JPN)



World Surfing Games 2019

Rio Waida (INA)

Frederico Morais (POR)

Billy Stairmand (NZL)

Ramzi Boukhiam (MAR)



Juegos Panamericanos

Leandro Usuna (ARG)