Ronda Rousey reaparece tras su última pelea en la UFC

ESTADOS UNIDOS. La excampeona de la UFC Ronda Rousey recurrió a una cita de la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, para inspirarse, a más de una semana después de sufrir una humillante derrota ante Amanda Nunes en su regreso al octágono.

La pelea estelar de la cartelera UFC 207 fue detenida después de apenas 48 segundos cuando Rousey sufrió una paliza a manos de Nunes. Rousey no habló con la prensa después del combate.

Este lunes, Rousey publicó una cita de Rowling en su cuenta de Instagram: “Y entonces, al tocar fondo construí una base sólida para rehacer mi vida”.

A photo posted by rondarousey (@rondarousey) on Jan 9, 2017 at 1:37pm PST

La pelea del 30 de diciembre contra Nunes fue la primera de Rousey desde que perdió su título de la UFC ante Holly Holm en 2015.

APOYO

Luego de tanto tiempo de hablar basura una de la otra, por primera vez Cristiane Justino, conocida en los octágonos como Cris Cyborg, le dio palabras de aliento a Rousey en este difícil momento.

“Ronda, me dio tristeza ver la pérdida de una estrella, tienes mucho más por delante y has sido bendecida con estabilidad económica para perseguir tus pasiones. Abriste la puerta a la promoción y te convertiste en un ícono del deporte. Disfruta del siguiente capítulo de tu vida, tienes increíbles oportunidades para continuar cambiando el mundo”, declaró Cyborg.

La brasileña casi da por sentado que Ronda se retirará de la UFC. ¿Tendrá la razón?

Thank you everyone who came out to support at the weigh-ins today. Looking forward to proving you all right tomorrow. It's going to be the happiest New Year ever. #FearTheReturn #FridayDec30 #ufc207 #rouseyvsnunes Pic by @hansgutknecht