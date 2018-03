Ronda Rousey piensa en su retiro de la UFC

SIN PROCEDENCIA. Ronda Rousey anunció por todo lo alto su regreso a la UFC pero tras su fracaso reciente, una aplastante derrota a manos de la brasileña Amanda Nunes el pasado 30 de diciembre, la estadounidense está pensando seriamente en el retiro a sus 29 años de edad.La excampeona mundial de peso gallo tenía toda la ilusión de recuperarse tras el knock out que sufrió ante Holly Holm en 2015. Se preparó duro todo 2016 para su pelea ante Nunes, pero el resultado no fue el esperado.Apenas 48 segundos le duró la esperanza y ahora, tras lo ocurrido, se ha pronunciado de manera oficial y ha dejado un mensaje que preocupa a más de uno de sus seguidores.“Necesito tomarme un tiempo para reflexionar y pensar en el futuro. Gracias por creer en mí y por entender”, explicó, en diálogo con la cadena internacional ESPN.Rousey explicó que quiso volver al octágono no solo para competir sino para “ganar”. “Sin embargo, algunas veces las cosas no salen como las planeas. Me enorgullece ver lo lejos que ha llegado la división femenina en el UFC”, comentó.La estadounidense elogió el nivel de su oponente pero, por sus palabras, tal parece que analiza un posible retiro.“Necesito tiempo para reflexionar y pensar sobre el futuro. Gracias por creer en mí y también por entenderme”, expuso.Y aunque ha recibido el apoyo de otras estrellas del deporte, otras personas, como su madre, apoyan su decisión de abandonar los octágonos.“Me gustaría verla retirarse. Me hubiera gustado verla retirarse hace mucho tiempo. ¿Quién quiere ver a su hija recibir golpes? Tiene mucho talento para otras cosas, las películas, escritura, producción, ella es realmente inteligente. Le dije desde el principio cuando comenzó con esto. Le dije, eres inteligente y hermosa, deja que la gente estúpida reciba los golpes en la cara”, declaró AnnMaria De Mars.