Ronda Rousey insinúa su regreso al octágono de la UFC

Sus últimas dos peleas han acabado en derrotas y todos especulan con que su carrera llegó a su fin. Pero Ronda Rousey piensa lo contrario y sorprendió a todos con un mensaje en su Instagram, que muchos han interpretado como su posible regreso al octágono.La ex campeona de peso gallo publicó ayer en su cuenta una imagen con un mensaje con el que quizás sugiere que retornará a la jaula de las artes marciales mixtas: "Un barco está seguro en el puerto. Pero eso no es para lo que está hecho un barco".Muchos de sus fans le piden que vuelva a pelear, pero las dos últimas derrotas que obtuvo en la UFC siembran muchas dudas sobre su actual condición.El 30 de diciembre de 2016 perdió ante la actual campeona de peso gallo, Amanda Nunes, quien le propinó un TKO a los 48 segundos.Un año antes, el 15 de noviembre de 2015, perdió ante Holly Holm en el segundo round y eso la llevó a un largo año de ausencia.Incluso, el presidente de la UFC, Dana White, habló en enero sobre las posibilidades de que Rousey vuelva: “Por la conversación que tuve con ella, y si tuviera que decirlo en este momento – y no me gusta decirlo porque depende de ella – pero yo no diría que volverá a pelear de nuevo. Creo que probablemente terminó (con esto)".