Ronda Rousey gana el Campeonato Femenino de la WWE en Summerslam

La ex peleadora de la UFC y ahora estrella de la WWE, Ronda Rousey, es la nueva campeona femenina al ganar su combate estelar en el evento de pay-per-view de lucha libre Summerslam.

La ahora luchadora se impuso a la campeona Alexa Bliss con categoría, en una de las peleas más esperadas de Summerslam, y acabó con una triunfante Ronda, quien junto a la hija del fallecido luchador Jim Neidhart, Natalya, vivieron un momento emotivo celebrando el título y la memoria del "Yunque".

Asimismo, la pelea principal acabó con el triunfo de Roman Reigns, quien acabó con la histórica racha del Campeón Universal Brock Lesnar y tras varios intentos previos, se quedó con uno de los máximos cetros de la WWE.

Estos fueron los resultados completos:

- Universal Championship: Roman Reigns vence a Brock Lesnar (c) vía conteo y gana el título.

- Raw Women's Championship: Ronda Rousey vence a Alexa Bliss (c) vía rendición y gana título.

- United States Championship: Shinsuke Nakamura (c) vence a Jeff Hardy vía conteo y retiene.

- Finn Balor vence a Baron Corbin vía conteo.

- The Miz vence a Daniel Bryan vía conteo.

- WWE Championship: Samoa Joe vence a AJ Styles (c) vía descalificación (el título no cambia de manos con este resultado).

- SmackDown Women's Championship: Charlotte Flair vence a Becky Lynch (vía conteo) y Carmella (c) y gana el título.

- Money in the Bank briefcase: Braun Strowman (h) vence a Kevin Owens vía conteo y retiene.

- SmackDown Tag Team Championship: New Day vence a Bludgeon Brothers (c) vía descalificación (el título no cambia de manos con este resultado).

- Intercontinental Championship: Seth Rollins vence a Dolph Ziggler (c) vía conteo y gana el título.

Show previo:

- Raw Tag Team Championship: The B-Team (c) vence a The Revival vía conteo y retiene.

- Cruiserweight Championship: Cedric Alexander (c) vence a Drew Gulak via conteo y retiene.

- Andrade "Cien" Almas & Zelina Vega vencen a Rusev & Lana vía conteo.