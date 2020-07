Roman Reigns se prepara para la vuelta

Hace ya bastante tiempo que no vemos al luchador de WWE, Roman Reigns, en un ring de la empresa líder del entretenimiento. Cabe recordar que Reigns se negó a competir debido a la situación de la pandemia del coronavirus y su tratamiento contra la leucemia que padece y que le hace ser inmunodepresivo, con más riesgo de contraer el virus.



Pero parece Regins no ha parado de entrenar para un eventual regreso desde entonces y ha publicado el fin de semana pasado varios vídeos de él mismo entrenándose en el gimnasio, en su mejor estado de forma y listo para la posible vuelta.



“Definitivamente me estoy fortaleciendo los músculos, pero no del todo donde quiero estar. La rutina continúa mientras sigo este ejercicio y cambio de estilo de vida. Espero que todos se encuentren bien y con buena salud”, dijo Reigns en su cuenta de Instagram.



Es la primera vez que se ve a Roman Reigns en Instagram desde el 21 de junio. Y es que el excampeón de WWE ha estado desconectado de las redes sociales un tiempo para centrarse en su familia y también en un regreso a la WWE, siempre y cuando la seguridad y la pandemia lo permitan.



Este post ha tenido mucho renombre y hasta personalidades de WWE le han contestado, destacando al exluchador y leyenda de la empresa, Dwayne "The Rock" Johnson. El actor aseguró que estaba “muy orgulloso” y ansioso por ver como Roman Reigns se prepara su vuelta y bromea con él diciendo que ponga la música más alta para que siga así.



RESPETO GENERALIZADO

Después que publicase dicho vídeo entrenándose, Miro hizo lo mismo y etiquetó a The Big Dog en su publicación. En respuesta a Miro, Reigns habló de la "química increíble" que compartió con The Bulgarian Brute cuando se enfrentaban en WWE.



"¡Tuve combates increíbles y una química brillante con este hombre! Extrañaré trabajar con él en WWE. Echo de menos a Rusev", escribió Reigns en su respuesta.



En 2016, Reigns y Rusev se enfrentaron en una serie de combates memorables, incluido un combate Hell in a Cell donde el campeonato de los Estados Unidos estaba en juego. Reigns también estropeó la celebración televisiva de la boda de Rusev y Lana durante una edición de Monday Night Raw en octubre de ese año.



La última vez que Reigns y Rusev compartieron un ring de WWE juntos fue en Crown Jewel 2019 cuando se asociaron con Ali, Ricochet y Shorty G en un combate por equipos de diez hombres. Miro fue liberado de WWE el pasado mes de abril y ahora es un agente libre, con su clausura de no competencia de 90 días finalizada.