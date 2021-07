Roger Federer no irá a Juegos Olímpicos Tokio 2021

El tenista suizo Roger Federer anunció que no podrá estar en la próxima edición de los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio del 23 de julio al 8 de agosto de este 2021.

Federer explicó en sus redes sociales que ausencia en Tokio será debido a una lesión en una de sus rodillas, la cual arrastró durante la temporada de grama en el circuito ATP. El tenista suizo recientemente quedó eliminado en los cuartos de final del Wimbledon, torneo preferido del deportista de Basilea.

"Durante la temporada de recuento de césped, lamentablemente experimentado un revés con mi rodilla, y he aceptado que debo retirarme de los Juegos olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi Carrera que cada tiempo ha representado Suiza. Ya he empezado rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano", escribió Federer en su cuenta de Twitter.



Cabe destacar que Federer ya obtuvo la medalla de oro en dobles en la edición de Beijing 2008 y la medalla de plata en Londres 2012 en singles cuando perdió la final ante Andy Murray. Estos serán los segundos Juegos Olímpicos que se pierde el suizo por lesión ya que no estuvo presente en Río 2016.