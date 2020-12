Roger Federer en duda para el Abierto de Australia

Se despidió el 30 de enero, con caída frente a Novak Djokovic. Una semana después, le ganó a Rafael Nadal por 6-4, 3-6 y 6-3 en la exhibición Tennis For África, ante unos 51.954 espectadores, en Ciudad del Cabo. Hasta allí, todo parecía marchar de manera normal...

Sin embargo, aquel partido a beneficio en suelo sudafricano fue la última vez que se vio a Federer disputando un encuentro. El 19 de febrero pasado se sometió a una artroscopía en la rodilla derecha, una zona en la que arrastraba molestias. Tenía la ilusión de volver para la gira de césped en junio, pero la pandemia de coronavirus, que canceló todos los torneos de aquel momento, y una lenta recuperación, por otra parte, lo hicieron cambiar de idea.

Hubo, en junio, otro síntoma de inquietud cuando Federer anunció: "Hace unas semanas sufrí una recaída durante la rehabilitación inicial, por lo que tuve que someterme a una nueva artroscopia rápida en la rodilla derecha. Considero, como ya pasó en 2017, que debo tomarme el tiempo que sea necesario para estar en mi mejor nivel para volver a jugar. Extrañaré a mis fans, pero voy a regresar en 2021".

Cerca de los 40 años -los cumplirá el 8 de agosto próximo-, Federer quiere volver al menos una vez más a Wimbledon y, cómo no, disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero las últimas noticias distan de ser las mejores. En las últimas horas, en una entrega de premios, Federer admitió la posibilidad de saltearse la primera parte del próximo año, el Abierto de Australia 2021.

"Me encantaría estar en Australia. Pero llegaría muy ajustado con la rodilla. No quiero dar el siguiente paso hasta estar totalmente preparado. Estas tres semanas -las que restan hasta fin de año- podrían ayudarme un poco. El verano [europeo], con Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open son mi prioridad", expresó Federer.