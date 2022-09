Rodrigo Jacir, campeón latinoamericano y promesa del motocross salvadoreño

El deporte salvadoreño tiene una joven promesa. Se trata de Rodrigo Jacir, un piloto de motocross de tan solo ocho años que ya puso en alto el nombre del país a nivel de América Latina.

Rodrigo consiguió conquistar la Copa Minicross Latinoamericana, celebrada en Guatemala a principios de septiembre. El piloto nacional consiguió el primer lugar en la categoría de 50 cc, al sumar 50 puntos en las dos carreras de dicha categoría, superando a pilotos de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, entre otros.

La pasión de Rodrigo empezó desde muy pequeño. Según su padre, cuyo nombre también es Rodrigo Jacir, el piloto empezó a conocer el mundo de las motocicletas a los dos años, sin embargo fue hace tres años que empezó a conducir en las pistas de motocross y meterse de lleno en las carreras, compitiendo en una Cobra 50.

Rodrigo Jacir, en competencia. Foto cortesía.

“Como solo se entrenan en circuito de motocross, uno va entrenando a la pista donde van a ser las carreras y luego se van metiendo a las carreras para que sea competitivo. Ellos juegan con sus amigos, y después, cuando empezamos a ver que hay un nivel bueno, empezamos a correr en Guatemala y corremos el campeonato tanto de El Salvador como el de Guatemala y el de México”, relató el padre de Rodrigo.

Para “Rodri”, el haber conquistado el campeonato fue muy emocionante, en especial por lo disputada que estuvo la competición.

“Cuando gané sentí que en la última curva casi me pasaban, pero me logré mantener allí por un montón de tiempo, en cada curva casi me pasaban, y en cada curva aceleraba más, pero no me rendí tan fácil y mejor quise acelerar y entonces Elías de costa Rica me iba a pasar, pero se descontroló y quedó segundo. “Lloré, empecé a llorar cuando terminé la curva”, comentó Rodrigo.

Su padre también comentó sobre el momento en el que vio a su hijo cruzar la línea de meta y conquistar el título.

“Básicamente muy emocionante, pensando que habían pilotos de muy alto nivel, nosotros esperábamos que nos iba a ir bien, sin embargo en las dos carreras independientes, y en las dos carreras nadie lo logró alcanzar, fue muy emocionante las dos carreras”, declaró el padre de Rodri.

Rodrigo Jacir, previo a una competencia. Foto cortesía.

A Rodri le encantan los deportes, además del motocross, practica fútbol, karate, natación y tenis, aunque su mayor pasión son las motos. Su ídolo es el piloto Ryan Dungey, y le gustaría ser como él algún día.

Rodri también combina su tiempo como deportista con sus estudios. su padre asegura que Rodri es “muy estructurado” a la hora de lidiar con sus responsabilidades tanto académicas como deportivas.

“Es un deporte que, como cualquier disciplina, se necesita mucho entreno, mucha fortaleza mental y para mí es un orgullo poder compartir con él. A parte de su disciplina yo lo veo como un deporte familiar, en el cual hay que sacar el tiempo para ir con él a los entrenos los miércoles por la tarde y los sábados por la mañana, y es un tiempo para poder compartir con él y pasarla muy bien, y afuera del día día del trabajo o del estudio”, expresó el padre de Rodri.

Las actividades en minicross todavía no han acabado para Rodri. En lo que resta del año, el joven piloto tiene carreras programadas en campeonatos de El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

“Para el otro año esperamos competir también en la misma carrera, el Campeonato Latinoamericano de Minicross, esperamos asistir, todavía no sabemos a dónde va as er, pero se escucha que sea en Costa Rica, Venezuela o México”, agregó su padre.