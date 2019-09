Roberto y Herbert recibieron estímulo económico

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) entregó ayer por medio de su presidente, Yamil Bukele, un estímulo deportivo a Roberto Hernández, atleta de tiro con arco, y a Herbert Aceituno, atleta de parapowerlifting.

Hernández ganó la medalla de oro en la modalidad de compuesto y Aceituno, también se llevó el oro en los Juegos Parapanamericanos, ambos eventos en Lima, Perú.

Cada uno de los atletas recibió un premio económico por 5,000 mil dólares por su destacado rendimiento en la cita panamericana y parapanamericana.

Bukele también anunció que tanto a Roberto como a Herbert les apoyarán en las competencias internacionales que restan de este año y las del siguiente.

De hecho, Roberto no tenía programada una competencia lo que queda del año, pero irá en noviembre a Luxemburgo.

"La verdad me siento muy contento y agradecido por el apoyo que me han dado. Ver el cariño de la gente me motiva a seguir mejorando", comentó Roberto.

Me siento contentísimo, la verdad no me lo esperaba (incentivo). Esto. Me impulsa más para seguir trabajando", dijo por su parte Herbert, quien dijo que la medalla "la estuve trabajando durante mucho tiempo, yo esperaba tener un buen resultado y gracias a Dios se dio".