Roberto Hernández, una estrella del tiro con arco

Para Roberto Hernández, al igual que muchos atletas salvadoreños, no ha sido fácil mantenerse en el deporte. Algunos han optado por abandonarlo por falta de apoyo o porque se hace difícil combinarlo con el trabajo o estudio. Sin embargo, el arquero, pese a todo, se ha mantenido en pie de lucha.

Sus inicios en el deporte lo llevaron primero a natación, donde estuvo cinco años. Le gustaba, sí, pero todavía no le apasionaba. Luego, practicó durante un año boxeo, pero el sentimiento no florecía aún. “Yo andaba buscando un deporte en el que sintiera que era bueno”, recordó Roberto.

Fue en los VII Juegos Centroamericanos en Guatemala entre el 25 de noviembre y 3 de diciembre de 2001 que el tiro con arco ganó 19 de 21 medallas y Roberto estaba ahí, en primera fila. “En ese momento, me llamó mucho la atención, así que en enero fui a practicarlo y me quedé ahí encantado del deporte”, aseguró.

A partir de 2002, Roberto no se ha despegado del tiro con arco. Su lista de competencias y medallas a nivel nacional e internacional es extensa. Se ha convertido en un referente de la disciplina y ahora es la carta más fuerte para pelear por la medalla de oro en la modalidad de compuesto. De hecho, combina su faceta de atleta de alta competencia con la de entrenador.

El año pasado fue un año redondo para Hernández. Lo cerró con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, cuando venció 143-144 al colombiano Camilo Cardona. El salvadoreño se fundió en un abrazo con su madre, Alba, y le dio la vuelta al mundo. Era la primera vez que los padres de Roberto lo veían en una competencia.

Y es que antes de ese oro, Roberto y sus compañeros Miguel Véliz y Gerardo Rivas peleaban por el oro en equipos, pero al final un error involuntario de Hernández les dejó con la plata. “Mi cuerpo reaccionó como que había soltado la flecha, pero aún seguía apuntando. Fue un juego mental que no logré controlar”, contó en aquella ocasión Roberto con tristeza.

Sin embargo, logró reponerse de ese desliz, y ganó el oro en Barranquilla que le permitió no solo darle una gloria al país, sino también afianzar la clasificación a los Juegos Panamericanos en Lima.

Este año, uno de los logros más importantes del salvadoreño ha sido la medalla de bronce que ganó en la segunda etapa de la Copa del Mundo en Shanghái, China.

En todo este trayecto, 17 años, los padres de Roberto han sido un pilar fundamental. Contó en una ocasión que ante la falta de apoyo, don Roberto y doña Alba, le prestaban dinero para que compitiera fuera del país.

“Siempre están ahí, con ellos he llorado de alegría y de tristeza, me ha tocado sufrir junto a ellos, porque muchas veces al final solo la familia lo comprende a uno, pero eso mismo nos ha permitido disfrutar mucho juntos y sin duda no hubiera logrado nada sin ellos a mi lado”, dijo Roberto.

Ahora el atleta salvadoreño hace historia al conseguir la primera medalla de oro para un atleta masculino y la segunda para un deportista salvadoreño