Realizarán carrera de montaña en Comasagua

Trail Runners El Salvador, junto con la Municipalidad de Comasagua, organizarán la carrera Ultra Comasagua (UTCOM 2022) el próximo 25 de septiembre a las 5:00 de la mañana.

Está carrera tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de cuidar y mantener limpias las montañas de El Salvador, y será en apoyo al programa #MiMontañaMiAgua.

“Esta es la novena edición de la carrera que año con año va creciendo el nivel de participantes. Estamos emocionados de recibir a los atletas, y uno de los propósitos de la carrera, a parte de fomentar el turismo y desarrollar la productividad local de nuestros municipios, es también hacer conciencia sobre la necesidad de cuidar y mantener limpias nuestras montañas, que son un recurso vital para la producción de agua de nuestras comunidades”, indicó el fundador y director de Trail Runners El Salvador, Ricardo Bonilla.

El UTCOM 2022 tendrá espacio para 600 corredores, tanto nacionales como del extranjero, y podrán inscribirse a cuatro categorías: 12 km, 22 km, 33 km y 50 km.

Los corredores tendrán como reto conquistar el Peñón de Comasagua, una piedra imponente que tiene vista hacia el océano Pacífico, y en recorrido podrán disfrutar de una variedad de climas, paisajes llenos de flora y fauna y trayectos por cultivos de café, maíz y bálsamo.

El punto de salida de las carreras será enfrente de la Alcaldía de Comasagua, municipio que hará la clausura de sus fiestas patronales en esa misma fecha.

Las inscripciones se podrán realizar en la tienda The North Face La Gran Vía, AC Sport en San Salvador, Gravity Bikes and More en Santa Ana. Además, la inscripción también se puede realizar en línea en el sitio web www.amiiwo.com. La fecha límite de inscripción es el 15 de septiembre o hasta que se agoten los cupos.