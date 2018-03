Raw venció a Smackdown en el Survivor Series de la WWE

La WWE tiró la casa por la ventana y ofreció un gran espectáculo en el Survivor Serie de este año, que dejó a los luchadores de SmackDown como los máximos ganadores, en el Toyota Center de Texas.

Primero fue la pelea de las damas. El equipo de divas de Raw estuvo conformado por Bayley, Nia Jax, Alicia Fox, Sasha Bank y Asuka; mientras que por SmackDock aparecieron en el escenario Becky Lynch, Alexia Bliss, Carmella, Nahomy y Nikki Bella.

Asuka le dio la victoria a los "escarlatas", tras ser la única que quedó sobre el cuadrilátero. La japonesa quedó en los momentos finales en desventaja ante Tamina y Natalya, pero esa desventaja no fue mayor problema, pues eliminó a ambas luchadoras de SmackDown por rendición, además de haber eliminado antes en el encuentro a Carmella.

En el combate masculino, Raw alineó con Braun Strowman, Finn Bálor, Samoa Joe, Triple H y Kurt Angle; mientras que por SmackDown pelearon Randy Orton, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode, Jonh Cena y Shane McMahon.

Al final solo quedaron McMahon en contra de Triple H, Braun Strowman y Kurt Angle.

Triple H, tomó las riendas del choque y ayudó a McMahon para vencer a Angle, aunque el gerente de SmackDown fue liquidado luego por su cuñado, quien lo venció con su "Pedigree".

LESNAR GANÓ OTRA VEZ

Mientras que en la pelea estelar, AJ Style esperó a Brock Lesnar y "la Bestia" lo arrasó aplicándole con brutalidad cientos de golpes, uno tras otro, hasta que su cuerpo no aguantó y Style dio las tres palmadas sobre ella.

Mí nombre es Brock Lesnar, o como me conocen "el mata colegas" #SurvivorSeries pic.twitter.com/rQM6f502ke — WWE Argentina (@_wwearg) 20 de noviembre de 2017

Los críticos aseguran que, pese a la derrota, AJ Styles logró sacarle a Lesnar la mejor pelea de todo el año.

La tripleta del momento, The Shield, también brilló y se impuso a The New Day.

Raw cierra 2017 como la marca que mejores peladores posee, tras ganar 5-3 ante SmackDown Live en este Survivor Series.