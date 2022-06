Rafael sobre Marcelo en Roland Garros: "Es un triunfo de familia, así lo sentimos"

El ex tenista salvadoreño y hermano de Marcelo Arévalo, Rafael, habló sobre el campeonato de "Chelo" en dobles de Roland Garros, uno de los Grand Slam del tenis.

Rafael Arévalo, que ahora es presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis (FST) y alcalde de Sonsonate, se mostró feliz con el triunfo de su hermano menor, catalogando el hecho como algo "histórico", no solo en El Salvador, sino a nivel centroamericano.

Pero en lo que más resaltó Rafa es el triunfo "familiar" que representa el Roland Garros de Marcelo, una apuesta de sus padres que se extiende por más de 20 años.

Rafael y Marcelo Arévalo jugando un partido de la Copa Davis contra Puerto Rico en el polideportivo de Ciudad Merliot. Foto El Gráfico.

"Este es un triunfo de familia, así lo sentimos, porque fue una apuesta de mis padres apoyarnos en este sueño de querer ser uno de los mejores tenistas", dijo Rafael Arévalo a El Gráfico.

"Estoy disfrutando de este logro histórico porque es algo que todas las federaciones latinoamericanas, mucho más las de Centroamérica y del Carib, soñamos, que un tenista de nuestro país participe en un Grand Slam y no digamos que gane uno, entonces me siento muy orgulloso por eso", agregó.

Rafael describió las sensaciones de su padre, también llamado Rafael Arévalo, luego de consumarse el mayor éxito de un tenista de El Salvador y Centroamérica.

"Hablé con mi papá después del partido, estaba muy emocionado al igual que mi mamá, estaban desde Ataco y para ellos es lógicamente un reto cumplido, creo que no se puede pedir más, el tener un sueño como hijo y concluirlo en vida, gracias a Dios mis padres están con vida y pudieron disfrutar este logro histórico de Marcelo de agenciarse un Grand Slam", comentó Rafael Arévalo.

Rafael Arévalo entrega el premio a Marcelo Arévalo durante la final del torneo de Tenis Tigo Open entre Marcelo Arevalo y Benjamin Lock que se desarrolló en el club campestre en noviembre de 2016. Foto: El Gráfico

DE HERMANO A HERMANO

Rafael también reveló parte de su conversación con Marcelo tras lograr alzar el trofeo en París. Fue breve, pero fue un momento de mucha emotividad.

"Marcelo está emocionado, hablé con él en videollamada y estamos gestionando que venga al país pronto y podamos celebrarlo juntos, como le digo es un esfuerzo que involucra a la familia desde hace 20 años", adjuntó.

"Me ha agradecido por el apoyo, tanto por el apoyo como hermano, por la experiencia, me transmitió que fui su inspiración porque yo jugué antes que él y hoy me agradeció con sus palabras que pueden compensar cualquier esfuerzos que hayamos hecho cada uno para que él esté donde está", reveló el ahora Alcalde de Sonsonate.

Asimismo aseguró sentirse afortunado por vivir este gran momento del deporte como presidente de la FST.

"Me siento muy orgulloso por eso, por ser el presidente de la Federación y que estos resultados se están dando desde este momento en la gestión".

UNA CARRERA PROMETEDORA

El ganador Marcelo Arevalo de El Salvador (R) y Jean-Julien Rojer de Holanda (2R) y el subcampeón Ivan Dodig de Croacia (2L) y Austin Krajicek del EE. UU. posa con sus trofeos después de su partido final de dobles masculino durante el torneo de tenis del Abierto de Francia en Roland Garros en París. Foto AP

En un breve análisis, Rafael Arévalo auguró más triunfos de Marcelo en el futuro. Aseguró que "Chelo" alcanzó la madurez deportiva y a sus 31 años puede darle más glorias a El Salvador.

"El tenis es muy competitivo hoy en día, hoy lo vi y lo estuvimos platicando, demanda en el nivel profesional una parte mental donde ya no juega un rol importante el nivel técnico, ni la parte física, entonces ya Marcelo en este momento él ha logrado la madurez tenística que estábamos buscando en él por años, lógicamente le ha venido bien tener un jugador a la par que es mayor que él, que también ha ganado Grand Slam como lo es Jean-Julien Rojer", dijo Rafa.

"Marcelo está preparado para dar batalla a cualquier nivel, y si ya ganó un Grand Slam, eso no es por casualidad, sino porque es años de esfuerzo, experiencia y sacrificios. Hoy hubo un jugador de 42 años y uno de 40, y Marcelo tiene 31, entonces tiene una larga carrera por delante en dobles", concluyó.