Rafael Nadal: infinito en Roland Garros

PARÍS, FRANCIA. El español Rafael Nadal escribió hoy una nueva página de su ya legendaria historia en el Abierto de tenis de Francia al vencer al austríaco Dominic Thiem y alzar su undécimo título en Roland Garros.

El austríaco, una de las últimas grandes apariciones en arcilla, no fue suficiente oposición para el campeón, que lo derrotó con parciales de 6-4, 6-3 y 6-2 en dos horas y 42 minutos y celebró así otra consagración en París.

"Jugué mi mejor partido del torneo", confesó Nadal, que consiguió de su décimo séptimo Grand Slam y quedó a solo tres del suizo Roger Federer, máximo ganador histórico en el circuito masculino con 20 coronas.

Love this court, the most important in my career, these are amazing moments.



Impresionante esta pista, la más importante de mi carrera, momentos increíbles. Muchas gracias a todos! Otra final en Paris!!!!