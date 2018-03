¿Quién es Francisco “el Pantera” Ruiz, el boxeador salvadoreño que lucha por sobrevivir?

El boxeador salvadoreño Francisco “el Pantera” Ruiz se encuentra desde el sábado por la noche hospitalizado, con un pronóstico desfavorable según sus allegados, luego de quedar en malas condiciones tras un combate por el título nacional de peso welter.Ruiz, cuya relación con el deporte no se limita al pugilismo, es también un amante de las motocicletas, como cuenta su amigo y socio Eduardo Toledo.Juntos tienen el proyecto Moto Club Taller, donde Ruiz dedica largas horas a la reparación de motocicletas, una gran afición suya. Toledo expresa que en ocasiones se quedaba "hasta la madrugada, porque es lo que amaba".Como persona, Ruiz es un individuo "alegre, con una maravillosa sonrisa, una persona solidaria, proactiva, obediente, leal a sus compañeros y a sus convicciones", según lo describe Toledo.Asimismo, expresa que "el Pantera" tiene mucho sentido del humor. "Es una persona fuera de lugar, con esto me refiero a que si se encuentra en una situación seria, sale con una 'bayuncada'; es orgulloso, desde que lo conocemos se niega a perder", afirmó.Francisco Ruiz enfrentó el sábado 18 de noviembre al campeón nacional de peso welter, Ricardo "el Diamante" Cortés, y en el octavo asaltó cayó a la lona inconciente. Fue llevado a un hospital y desde entonces no despierta. Los médicos dicen que no tiene actividad neurológica desde ese día.Su relación con el deporte de los golpes data desde que estaba en noveno grado. Incluso entrenó al lado de soyapaneco, Juan Carlos "Speedy" Flores, que es mayor que él y quien ese mismo sábado logró el título centroamericano supergallo.Tras un lapso alejado del ring para culminar el bachillerato, "el Pantera" retornó a los entrenamientos y se convirtió en uno de los baluartes nacionales de este deporte.Desde los últimos años, "el Negro", como lo llaman sus amigos más cercanos, combinó el boxeo y su labor en el taller, entrenando en las mañanas para sus peleas y ayudando en las tardes a sus colegas.Pero también tenía un vínculo muy especial con su progenitora. "La relación con su madre es de las pocas que se pueden ver ahora en día, son un amor entre ellos dos y bromean entre ellos de forma cariñosa", cuenta Toledo.En la actualidad, "el Pantera" lleva tres días en el combate más importante de su vida, en el que se lucha por sobreponerse a un cuadro clínico de "deterioro de su situación neurológica y una respuesta neurológica muy baja", según el vicepresidente de la asociación de boxeadores profesionales del país (ASABOX), Francisco Acosta.Este lunes, en el programa radial Güiri Güri al Aire de EL GRÁFICO, el presidente de la ASABOX, Óscar Canjura, indicó que "se le hizo un chequeo (a Ruiz) y los datos son los mismos. El problema que presenta es actividad neurológica leve".En tanto que familia y amigos, así como la comunidad de boxeo a nivel nacional, están a la espera de que "el Pantera" vuelva a rugir en su lucha más grande.