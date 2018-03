¿Qué viene para el deporte en este 2017?

BUENOS AIRES, ARGENTINA. El 2017 no será un año de Mundiales de fútbol o Juegos Olímpicos, pero habrá grandes citas en el calendario del deporte.De los Mundiales de atletismo en Londres, donde Usain Bolt pondrá fin a su legendaria carrera, a la Copa Confederaciones de Rusia o a los Mundiales de natación de Budapest: el mundo del deporte no ofrecerá respiro en el año que comienza.A continuación, un repaso de los diez momentos que marcarán a fuego el 2017:La FIFA entregará el 9 de enero en Zúrich el premio "The Best" al mejor futbolista del año y todos los caminos conducen a Cristiano Ronaldo, finalista junto al argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann.Tras ganar en diciembre el Balón de Oro, que la revista "France Football" otorgó en solitario después del fin de la cooperación con el ente rector del fútbol, el atacante delReal Madrid espera sumar un nuevo premio que no deje dudas sobre quien fue el mejor del 2016.El deporte invernal vivirá su máxima cita en St. Moritz, donde se disputarán del 6 al 19 de febrero los Mundiales de esquí alpino. ¿Podrá Lindsey Vonn dejar atrás las lesiones y volver a brillar en un gran evento? ¿Conseguirá Marcel Hirscher un quinto título mundial?La cita en los Alpes suizos servirá como aperitivo de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, pero también será una oportunidad para mejorar la imagen del deporte invernal, sacudido con especial crudeza por los escándalos de doping en Rusia.Pase lo que pase, el campeón de la nueva temporada de la Fórmula 1 no será el mismo piloto que ganó en 2016. El abrupto retiro de Nico Rosberg después de lograr su primer título mundial deja huérfana a la categoría reina del automovilismo, que tendrá a su ex compañero Lewis Hamilton como el gran favorito.La temporada 2017, reducida a 20 carreras, comenzará el 26 de marzo en Melbourne y finalizará el 26 de noviembre en Abu Dabi. Y tendrá como novedad la introducción de neumáticos y coches más anchos para ganar velocidad y espectáculo. ¿Quién se adaptará mejor a las nuevas reglas?Como todos los años, la final de la Liga de Campeones es uno de los eventos marcados en rojo en el calendario por los amantes del fútbol. El duelo se jugará el 3 de junio en Cardiff, en el Estadio Nacional de Gales, y la gran incógnita es si habrá algún equipo capaz de detener a los clubes españoles.En las últimas tres temporadas, todos los campeones provinieron de La Liga (Real Madrid, Barcelona yde nuevo Real Madrid) y en dos ocasiones hubo final madrileña. Sin embargo, colosos como el Bayern Múnich de Carlo Ancelotti, el Manchester City de Josep Guardiola, la Juventus y el PSG apuestan a romper la tendencia.¿Levantará un nuevo trofeo la Alemania de Joachim Löw? ¿Continuarán los éxitos de Cristiano Ronaldo en Portugal tras la histórica Eurocopa? ¿Seguirá sorprendiendo la generación dorada de Chile? ¿O habrá golpe mexicano en Rusia? Del 17 de junio al 2 de julio, la Copa Confederaciones de Rusia atraerá las miradas del planeta futbolístico.Y como es habitual, el evento servirá de ensayo general para el Mundial del año siguiente. No es un asunto menor para Rusia, en la mira por los escándalos de doping y la polémica asignación de la Copa del Mundo. Kazán, Sochi, Moscú y San Petersburgo, donde se jugarán el partido inaugural y la final, serán las sedes del certamen de selecciones.Del 14 al 30 de julio se llevarán a cabo en Budapest los Mundiales de natación, uno de los momentos cumbre del 2017. No estará el estadounidense Michael Phelps, retirado tras los Juegos Olímpicos de Río 2016, ni su compatriota Ryan Lochte, sancionado por haber fingido un asalto en la cita brasileña tras una noche de fiesta.Sin embargo, se espera que grandes estrellas como Katie Ledecky y Katinka Hosszu y los ascendentes Ryan Murphy y Adam Peaty sigan batiendo récords. También llevará su ilusión a Hungría Mireia Belmonte, la gran figura de la natación española.Los Mundiales de atletismo, que se disputarán del 5 al 13 de agosto en el Estadio Olímpico de Londres, significarán la despedida profesional de Usain Bolt. Poco antes de cumplir 31 años y un año después de su adiós olímpico en Río 2016, el mito jamaicano ofrecerá su última función como atleta.¿El objetivo? El mismo de siempre: lograr un nuevo triplete dorado en el sprint tras los de Berlín 2009, Moscú 2013 y Pekín 2015.El atletismo extrañará a su superestrella, aunque muchos seguirán atentamente en Londres al sudafricano Wayde van Niekerk después de su fenomenal récord mundial en los 400 metros de Río.Del 28 de agosto al 10 de septiembre se jugará el Abierto de Estados Unidos, el cuarto y último torneo de Grand Slam de una temporada tenística que se presenta llena de incógnitas.¿Podrá defender Andy Murray el número uno del ranking ante el asedio de Novak Djokovic? ¿Volverá el mejor Rafael Nadal de la mano de Carlos Moyá? ¿Cómo reaparecerá Roger Federer tras su lesión? ¿Habrá más impactos del renacido Juan Martín del Potro? Cuando finalice el USOpen, seguramente muchas de esas preguntas habrán encontrado respuesta.La capital peruana albergará entre el 13 y el 17 de septiembre una asamblea decisiva para el mundo de los anillos, con la definición de la sede de los Juegos Olímpicos de 2024 como principal incógnita. Tras múltiples renuncias y candidaturas fallidas, Budapest, Los Angeles y París serán finalmente las tres ciudades aspirantes. La ganadora se definirá en Lima durante la asamblea 130 del Comité Olímpico Internacional (COI).La Copa Libertadores inaugura formato en 2017 y, a semejanza de la Liga de Campeones europea, tendrá una duración anual. Comenzará a fines de enero con la fase previa y culminará con las finales del 23 y el 29 de noviembre, jugándose en paralelo a la Copa Sudamericana. El torneo de clubes más prestigioso del fútbol sudamericano busca modernizarse, aunque promete ser tan exigente como siempre, más allá de la ausencia de los clubes mexicanos.Viajes largos, altura, humedad, estadios hostiles y pierna fuerte: todo eso deberá sortear el equipo que quiera representar al subcontinente en el Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes.