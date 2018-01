¿Qué pasó con Michael Schumacher? Hoy cumple 49 años

Michael prepares to do several laps in his Benetton-Ford during tests on December 20, 1992 in Le Castellet. #TeamMichael #KeepFighting

Michael bereitet sich während Testfahrten am 20. Dezember 1992 in Le Castellet auf weitere Runden vor.#TeamMichael #KeepFighting pic.twitter.com/GrZaUqdIZW