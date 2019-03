¿Qué pasará con el Undertaker en Wrestlemania 35?

Aunque su legendario invicto en Wrestlemania fuese roto por Brock Lesnar en 2014, el evento más importante de toda la industria luchística mundial sigue relacionado con la figura de The Undertaker.

Pero hay un sinfín de rumores previo al show del próximo 7 de abril en Nueva Jersey, y todos apuntan a que el cuatro veces campeón de la World Wrestling Entertainment (WWE, por sus siglas en inglés) podría anunciar su retiro durante el evento, o incluso no participar en lucha alguna.

Una de las principales bazas es que no hay un rival de suficiente calado como para enfrentarlo al de Death Valley: opciones técnicamente ideales para hacer ver bien a un avejentado The Undertaker como AJ Styles o Randy Orton (rival del Enterrador en el Wrestlemania de 2005) ya están en cartelera para Nueva Jersey; con apenas tres semanas, es complicado construir una historia creíble como para reeditar Roman Reigns - The Undertaker o darle a John Cena la oportunidad de reparar el "squash" que sufrió a manos del de Death Valley el año pasado.

La única posibilidad es que The Undertaker sea el elegido para retirar a Kurt Angle; el héroe olímpico anunció su jubilación a partir de una última pelea en este Wrestlemania, pero lo más probable es que en el Raw de este 18 de marzo, Angle anuncie que su rival en el adiós profesional será John Cena.

Con las mejores opciones cerradas, no queda más que creer que The Undertaker jugará un rol inédito en este Mania, ya sea dando un discurso final anunciando su retiro o participando de actividades promocionales en el fin de semana del "pay per view". Sería una buena decisión de negocios si a partir de ahí se construye una inducción al Salón de la Fama de 2020 con el Enterrador como figura única.

Parte de esta incógnita la resolveremos esta noche, en el programa Raw. ¿Qué pasará con el Hombre Muerto?