¿Qué dijo LeBron James sobre el fallo en contra del aborto en Estados Unidos?

La extenista Billie Jean King, la futbolista Megan Rapinoe, la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James, la WNBA y la NBA, así como varios clubes de las ligas masculina y femenina de fútbol (MLS Y NWSL), lamentaron este viernes el fallo del Supremo estadounidense que elimina la protección al derecho al aborto.

Billie Jean King, leyenda del tenis e incansable luchadora para los derechos de las mujeres, aseguró que "es un día triste en Estados Unidos" y advirtió de que el fallo del Supremo "no acabará con el aborto", sino "acabará con el acceso sano y legal a esta vital intervención médica", en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El fallo del Supremo considera que la Constitución de EE.UU. "no otorga" el derecho al aborto vigente desde 1973 y devuelve la autoridad para poder legislar sobre este servicio reproductivo al "pueblo" y sus "representantes electos", lo que permitirá a cada estado decidir si lo mantiene o lo prohíbe.

RAPINOE, TAJANTE

"Yo soy una mujer cisgénero, rica, blanca, que vive en una de las ciudades más progresistas del mundo (Seattle) con la protección no solo mía y de mis recursos, sino también de esto (indicando el escudo de la USSF)", afirmó en una rueda de prensa Rapinoe, visiblemente conmocionada.

"No todos cuentan con esto. Sabemos que esto afectará de forma desproporcionada a mujeres pobres, mujeres afroamericanas, inmigrantes, mujeres con relaciones violentas, mujeres que han sido violadas, mujeres y chicas que han sido violadas por miembros de sus propias familias, o que a lo mejor simplemente no han tomado las mejores decisiones", subrayó la futbolista.

"Sabemos que la prohibición del aborto no evita los abortos, sino que evita que haya abortos seguros. (...) No puedo describir la tristeza y la crueldad de esto, creo que la crueldad es el punto clave, porque esto no es estar a favor de la vida", afirmó.

EL MUNDO DEL BALONCESTO, UNIDO

La NBA y la WNBA publicaron un comunicado conjunto en el que aseguraron que "la libertad debería ser protegida".

"La NBA y la WNBA creen que las mujeres deberían poder tomar sus propias decisiones sobre su salud y su futuro, y creemos que la libertad se debe proteger. Seguiremos luchando para la igualdad de género y derecho de salud, incluyendo que nuestros trabajadores tengan acceso a un sistema sanitario para la reproducción independientemente de su localización", se lee en la nota.

Estrellas del deporte como LeBron James o Sue Bird, una de las mejores jugadoras de siempre en la WNBA, expresaron su disgusto por la decisión.

LeBron James compartió el mensaje del expresidente estadounidense Barack Obama, en el que considera "devastador" el fallo del Supremo sobre el aborto.

"La Corte Suprema no sólo revirtió casi 50 años de precedentes, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses", indicó Obama en su cuenta de Twitter.

"Destrozada" y el emoticono de un corazón partido fue el mensaje publicado por Sue Bird a través de la misma red social.

Su equipo, las Seattle Storm, dijeron que se sienten "enfurecidas y listas para luchar", al considerar intolerable que "la gente ha conseguido la libertad de comprar armas al tiempo que las mujeres han perdido la libertad de decidir su propio futuro".

Otras estrellas de la NBA, como el australiano Ben Simmons, de los Brooklyn Nets, se sumaron a las críticas.

"Es uno de los peores días de mi vida americana", fue el mensaje de Ben Simmons en su cuenta de Twitter.

La Asociación de jugadoras de la WNBA difundió un comunicado en el que asegura que el fallo del Supremo "ofrece un desleal camino hacia la prohibición del aborto que refuerza las injusticias económicas, sociales y políticas y que podría llevar a un aumento de la mortalidad de las madres, además de destrozar la libertad de reproducción para todos".

EL FÚTBOL LAMENTA EL ATAQUE A DERECHOS HUMANOS

También el mundo del fútbol estadounidense se unió en la unánime crítica al fallo del Supremo. Equipos de la NWSL, la liga femenina, y de la MLS, la masculina, catalogaron la decisión sobre el aborto como un ataque a los derechos humanos.

"El Gotham FC se opone con vehemencia a la revocación del Roe contra Wade y cree que los derechos de reproducción son derechos humanos. No solo el aborto debe ser legal, sino debe ser accesible en todo el país", escribió el equipo de la NWSL.

"La libertad de decisión sobre nuestro cuerpo es un derecho fundamental e imposible de negociar", aseguraron el Orlando City, de la MLS, y el Orlando Pride, de la NWSL.

LA DECISIóN DEL SUPREMO

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, acabó con la protección del derecho al aborto, vigente desde 1973, con una polémica decisión.

El fallo fue aprobado con el apoyo de seis de los nueve jueces de la máxima instancia judicial estadounidense y mantiene una ley del estado de Misisipi que restringe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación.

No obstante, la mayoría conservadora del Supremo decidió ir más lejos y revocar los precedentes sentados en el pasado por el propio tribunal que amparaban ese derecho.