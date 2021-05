¿Qué significa que un arqueto dispare un puntaje perfecto? Para Roberto Hernández, de arco compuesto, es como tocar el cielo y si a eso se le añade hacerlo en una final por la medalla de oro, es todavía más icónico.



Eso precisamente hizo Roberto el domingo, en la final por la medalla de oro en el Ranking Mundial Mayor, que se finalizó en Colombia. El salvadoreño tiró 150, puntaje perfecto, ante Brayan Alvarado, de Puerto Rico, y ganó el evento.



“En tiro con arco es complicado hacer unn puntaje perfecto, que es de 150. Si bien muchos arqueros lo han logrado, no pasa del 20 por ciento de ellos a nivel mundial”, aseguró Roberto.



“Ahora bien, tirar un puntaje perfecto en una final, por una medalla de oro, solo habemos cuatro arqueros que los hemos logrado. Yo soy el único latinoamericano en la lista... por eso es que esto ha causado tanto furor en el tiro con arco”, agregó.



Roberto, que venía de un reinicio en las competencias tras meses de parón por la pandemia del coronavirus, poco a poco ha ido recuperando su nivel.



“Me sentí cómodo en las eliminatorias, todo fue saliendo bien en base al trabajo que vengo haciendo. Poco a poco me sentí más seguro y he ahí el resultado”, comentó el arquero santaneco.



Ahora, la próxima meta de Hernández es una de las etapas de la Copa del Mundo en París, Francia, a mediados de junio.



En arco recurvo, siempre en el Ranking Mundial, el nacional Óscar Ticas se llevó la medalla de bronce luego de vencer en flechas de desempate al colombiano Jorge Enríquez.

Por ahora, el tiro con arco no tiene ningún clasificado, en arco recurvo, a los Juegos Olímpicos. Ticas tiene un evento en junio y ahí podría alcanzar el tan ansiado boleto a Tokio.

En juveniles

Paralelo al Ranking Mundial Mayor, también se realizó el clasificatorio a los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.



Por El Salvador se clasificaron cuatro atletas. En recurvo lo lograron Marcela Cortez y Kevin Mercado; en compuesto, Paola Corado y Gerardo Rivas.



Hernández, también entrenador de arco compuesto, se quedó con Paola y Marcela en Colombia en un campamento que organiza Panam Sports.



Para foguear a los chicos para la cita en Cali, que se realizará del 9 al 19 de septiembre, buscarán fogueos como un campeonato mundial en agosto y, quizás, una serie de fogueos con equipos de Guatemala y Costa Rica, según explicó Roberto.