Porfirio Miranda quedó fuera del ISA World Surfing Games

Porfirio Miranda dio buena pelea en el heat de repechaje, forcejeó el pase, pero el esfuerzo no alcanzó para mantener a flote sus aspiraciones de avanzar y fue el segundo representante salvadoreño en despedirse del Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021 .



El surfista originario de la playa El Tunco terminó tercero con puntaje de 9.70 y estuvo alternando en la serie el segundo lugar contra el mexicano Dylan Southworth que al final de los 20 minutos de competencia fue quien celebró la clasificación con un 10.60.



En el duelo contra el azteca Miranda fue quien tomó la primera ola por la cual le otorgaron 4.0, mientras que el estadounidense se puso al frente del heat con un 5.17.



Dylan Southworth reaccionó con un 5.67 para tomar provisionalmente el primer lugar, puntaje que mandó a Porfirio al tercer puesto.



En la segunda ola, Miranda sumó 4.63 y recuperó el segundo lugar, pero la alegría le duraría poco porque el mexicano también logró puntaje de 4.57 por lo que pasó a ocupar la segunda casilla con acumulado de 9.10. Dimitri ya era primero con 9.74.



Miranda tuvo la oportunidad de una tercera ola pero no se vio cómodo en la maniobra no le salió como el esperaba y su puntaje fue 1.13. Según el formato de competencia solo se toman en cuenta los mejores dos puntajes.



La inconformidad fue evidente el surfer local quien no quiso dar declaraciones a la prensa.



El calor lo dominó con autoridad el estadounidense Dimitri Poulos con un puntaje de 10.94.



El martes al cierre de la jornada, el nacional Samuel Arenivar fue el primer salvadoreño eliminado de las competencias de Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021.



Giorgi y Goncalves finalizaron en los dos primeros puestos con 11.43 y 9.30, respectivamente, y con ello avanzar en el repechaje.