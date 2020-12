¿Por qué se retiró Sharapova del tenis y cómo es su vida de empresaria?

Maria Sharapova anunció su retiro del tenis profesional en febrero de 2020, a los 32 años y ahora le dedica su vida al mundo empresarial.

Ganadora de cinco Grand Slam y habiendo alcanzado el número 1 del ranking WTA, la última 'diva' del tenis era un imán para las firmas, pero esos dos mundo dejaron de coexistir en la vida de la deportista rusa.

En una entrevista con Inc, que reproduce Marca reciente, por qué decidió retirarse del tenis. "Es una pregunta que me realicé varias veces en los últimos meses antes de anunciar mi retirada. Tienes que buscar en tu interior y ver qué sientes, qué te dice tu cuerpo y también qué dice tu mente".

En ese sentido, Sharapova agregó: "Me di cuenta de que seguía mostrándome, pero no como tenista y que había perdido de vista la competición. Fue un proceso difícil de gestionar pero, junto a mi equipo, me di cuenta de que era necesario seguir con ello. Durante muchos años me he centrado solo en el deporte y lo he dado todo para conseguir los resultados ".

Alejada de la raqueta, Sharapova se dedica a realizar inversiones en aquellas empresas en las que cree y hasta ha tomado el control de la empresa de dulces llamada Sugarpova, que co-fundó en 2012.

"Antes no ponía realmente la atención en los detalles, el enfoque que tienes que crear comienzas tu propio negocio", expresó en Inc.