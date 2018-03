¿Por qué el fisicoculturismo triunfa en San Miguel?

San Miguel se convierte poco a poco en una cuna del fisiculturismo, el deporte donde hombres y mujeres se esfuerzan al máximo para alcanzar la perfección.Una muestra del éxito que esta disciplina está teniendo en la Perla de Oriente fue el Campeonato Regional Oriental, realizado en las instalaciones del Campus del Liceo San Miguel el 4 de noviembre y que contó con un número importante de concursantes.Por tercer año consecutivo, la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo y Deportes Afines organizó en San Miguel el campeonato y quedó satisfecha con el auge y la convocatoria.Fueron 40 atletas los que participaron. Muchos de ellos se prepararon por más de seis meses, tanto mental como físicamente para ese día."Para este año teníamos planificado dos eventos. El primero en abril, que fue el primer campeonato regional para principiantes y novatos, y este segundo que fue modalidad libre, es decir que podían participar atletas primerizos o con experiencia" expresó, Claudia Guardado, coordinadora general de la federación.Las categorías principales que se evaluaron fueron Men's Physique, Fisicoculturismo y Físico Clásico.Dentro de los atletas galardonados se encuentran dos que hablaron sobre los sacrificios que se tienen que hacer en este deporte.El primero es Oscar Cruz, quien es bicampeón de la categoría Men's Physique hasta 1.70. Obtuvo su primer trofeo en abril de este año y el segundo el pasado fin de semana. También obtuvo el título como absoluto regional Men's Physique."Este es el resultado de un gran trabajo y sacrificio; hay dejar de comer cosas que me gustan y comer cosas que no me gustan. Me siento feliz, no puedo explicar lo que siento en este momento" manifestó, Cruz, con una gran sonrisa en su rostro.Verónica Cortez tiene una vasta trayectoria en la disciplina y cuenta con una vitrina completa de trofeos recibidos, como el primer lugar en Bikinis Novatas en 2013, el bicampeonato nacional en Women's Physique 2017 y el primer lugar en Bodyfitness Regional 2017.Todos sus éxitos le han permitido ser seleccionada nacional y representará a El Salvador en los Juegos Deportivos Centroamericanos de Managua 2017."Parece fácil, pero todo lo que he logrado requiere muchísimo sacrificio. La verdad es que la pasión me mueve", dijo Cortez.El fisicoculturismo en San Miguel sigue en ascenso, demostrando que está convirtiéndose en una escuela capaz de formar atletas disciplinados y calificados para representar a El Salvador a nivel internacional.