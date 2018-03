Peña contra Shevchenko: el plato fuerte de la UFC este fin de semana

Julianna Peña y Valentina Shevchenko lucharán en el UFC Fight Night de este sábado en Denver, Estados Unidos, un duelo en el que la ganadora tendrá el derecho a enfrentar a la actual campeona de la división gallo femenino, la brasileña Amanda Nunes.La lucha está pactada a cinco rounds y será la estelar de la cartelera del UFC Fight Night.En su última pelea “La Bala” Shevchenko venció a la ex campeona Holly Holm por decisión unánime y llega a esta pelea con dos victorias y una derrota en el octágono.Para esta cita Valentina no ha escatimado esfuerzo y cerró sus entrenamientos en la localidad de Elbert, en Colorado. Llega a esta pelea con un récord de 13-2-0.Julianna Peña tiene cuatro victorias en fila, no pierde desde 2013 y declaró que está obsesionada con ganarle a Shevchenko. Su hoja actual es de 9-2-0.“He visto cada uno de los videos de Valentina Shevchenko en Internet. Me despierto pensando en ella, me duermo pensando en ella. La obsesión que tengo con ella es un poco enfermiza", reconoció la peleadora de origen venezolano.La técnica del derribo y el jiu jitsu son algunas de las armas más temidas de Peña. La “Venezuelan Vixen” tiene en su hoja cuatro victorias consecutivas en la UFC, en las que ha doblegado a Cat Zingano y Jessica Eye.Valentina ShevchencoEdad: 28 añosFecha Nac.: 7 de amrzo de 1988Lugar: Biskek, KirguistánNacionalidad: rusa/peruanaAlias: La balaEstatura: 1.65 metrosRécord: 13-2-0Julianna PeñaEdad: 27 añosFecha Nac.: 19 agosto de 1989Lugar: Spokane, Estados UnidosNacionalidad: estadounidenseApodo: The venezuelan vixenEstatura: 1.70 metrosRécord: 9-2-0