Paulina Zamora volvió a El Salvador con el oro y el orgullo en alto

Con cánticos y al ritmo de batucadas, la medallista panamericana en físicoculturismo Paulina Zamora volvió este domingo a El Salvador, tras su destacada participación en los Juegos Panamericanos de Lima.

Zamora fue una de las tres figuras nacionales que se agenciaron metal dorado el sábado 10 de agosto, cuando el país sumó en un solo día tres preseas de oro, el triple de lo cosechado en todas las ediciones previas, donde solo se contaba con la hazaña de Cristina López, de marcha, en Río 2007.

La atleta destacó en Lima en el fitness coreográfico, una disciplina que combina el bodybuilding como tal, más una rutina donde se exhibe el talento físico y la misma creatividad y originalidad del deportista, lo que en el caso de la salvadoreña le permitió una mejor puntuación que sus rivales y así se llevó la máxima distinción.

Ya en suelo salvadoreño, en donde no cesaron los gritos de "Paulina, Paulina, Paulina", la salvadoreña se fundió en abrazos con amigos y familiares que la recibieron en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, en donde también llegó otro de los campeones en Lima, Yuri Rodríguez.

Paulina Zamora y su recibimiento al llegar a El Salvador tras haber ganado oro en #Lima2019 #TeamEsa Foto @VSkalanT pic.twitter.com/yQv9nHzrIp — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) August 18, 2019

Además, Paulina aprovechó para hacer una pequeña muestra de la rutina que le valió la medalla dorada esa noche histórica en la capital peruana, a la vez que exhibió su estado de forma mientras Yuri la cargaba en sus hombros entre el mar de banderas y porras con que la recibieron.

La atleta aprovechó asimismo para mandar un mensaje de reflexión y pidió apoyo a las instituciones que rigen el deporte, al expresar que estas deben hacer sentir al atleta que "se puede vivir" de las distintas disciplinas que se practican en el país.

Incluso días antes de volver, Zamora publicó un video en el que reflexionó sobre la capacidad de los salvadoreños: "Podemos llegar lejos, lo querramos ver o no, a lo largo de la historia nuestra identidad ha sido pisoteada... Creemos que no somos capaces y nos cuesta alcanzar cosas demasiado grandes. Nos corresponde a nosotros alcanzar esos sueños y eso sabe más dulce, no tengan miedo".

Paulina Zamora ganó uno de los tres metales de oro de El Salvador en Lima, junto a la presea obtenida por el arquero Roberto Hernández (tiro con arco compuesto) y Yuri Rodríguez (físicoculturismo clásico), mientras que el surfista Bryan Pérez se agenció un bronce en la categoría open.