Paulina Zamora: "Al Mundial voy por el podio"

El día de Paulina Zamora inicia a las 5:00 de la mañana. Dos horas después entrena en el Salto Gymnastics, luego hace pesas o ejercicios cardiovasculares, dependiendo de la agenda. A todo eso se suma que debe pulir sus rutinas coreográficas con Andrea González y Elsy Gómez.

Zamora trajo una medalla de plata en fitness coreográfico artístico del Arnold Classic que se realizó hace unas semanas en España, pero el reto más grande la salvadoreña es el Mundial de Fisicoculturismo en noviembre. La meta es clara, dice, que va por el podio. Su preparación es intensa y llena de sacrificios que ella toma como un reto.

¿Cómo evalúa su participación en el Arnold Classic?

Creo que mi desempeño fue bastante bueno, me siento bastante orgullosa de lo que hice, creo que puede ser mejor. En el evento analicé en qué cosas puedo mejorar en el transcurso de un mes que es lo que hay entre una competencia y la siguiente, en este caso entre el Arnold y el Mundial, y eso es lo que estoy trabajando en este momento para llegar en mejor condición, tanto física, en las poses y en las coreografías para Mundial.

Paulina Zamora, atleta de fisicoculturismo.

¿Era el resultado que espera en el Arnold?

Yo iba apuntándole al primer lugar, pero el deporte es así, es algo en lo que yo tengo bastante experiencia… yo lo sé, pero no dejo que me desmotive. Voy al Mundial apuntándole a estar en lo más alto del podio. La chica que quedó primera (en el Arnold) era bastante fuerte entonces, aparte de ser un buen competidor, siempre hay que tenerle respeto al rival.

Con ella, probablemente, me tope en el Mundial… es de Hungría. Destaco de ella más experiencia en la ronda física, ya que es mayor que yo, tiene más tiempo de estar en el fisicoculturismo, entonces tenía más tiempo de estar preparando su cuerpo, pero yo siento que tengo el potencial y trabajo lo suficientemente fuerte como para poder posicionarme más alto que ella.

¿En qué consiste la preparación que tiene ahora de cara al Mundial?

Como ya estoy lista, pues llegué a cierto nivel de grasa para el Arnold, ahora tengo un mes más y puedo llegar más abajo en ese aspecto. En cuanto a las poses, era la primera vez que yo las hacía (en el Arnold), porque son diferentes a las que hacía en acrobático. Ahora voy a tener más tiempo (de preparación), ya conozco mejor las poses y tengo más tiempo para practicarlas. En cuanto a la ronda coreográfica también tengo más tiempo para pulirla, porque como tuve una fractura (en julio de este año), monté y pulí en tres semanas, un tiempo muy corto, ahora ya la coreografía está hecha y tengo un mes para mejorarla.

Entonces, ¿en el Mundial competirá en acrobático o artístico?

Lo haré en artístico por la fractura (en el tobillo) que tuve hace más de un mes, el 20 de julio, así que tomé la decisión este año de quedarme en artístico por cuestiones de salud.

¿Y cómo avanza la recuperación de esa fractura?

Me siento bastante bien, siempre hay poco de dolor y eso es normal cuando uno pasa por una fractura y lo inmovilizan. Incluso pasan meses con molestias.

¿Le da miedo volver a lastimarse?

Sí, pero es algo que uno de atleta, más que todo en este tipo de deportes, aprende a manejar, no debo dejar que sea un bloqueo para mí.

¿Qué es lo más duro a lo que se somete previo a una competencia?

Tener los niveles de energía para realizar de la mejor manera la ronda coreográfica, ya que es algo que normalmente se realiza, gimnastas y bailarines, con una alimentación más adecuada para ese tipo de actividad, pero yo llevo la alimentación de un fisicoculturista que creería yo no es súper ideal para alguien que está haciendo gimnasia o que está haciendo danza. Creo que esa es la parte más difícil.

Paulina Zamora, atleta de fisicoculturismo

En una entrevista usted decía que otra de las partes más difíciles durante su preparación es alejarse de la vida social. ¿Cómo lleva eso?

Me digo a mí misma: ‘ya solo falta un mes, ya solo falta un mes’ para poder llevar, aunque sea por unos meses, un estilo de vida más normal, poder salir el fin de semana, incluso ir al cine y pedir palomitas de maíz, las cosas que las personas ven como lo más normal del mundo.

Ir a un cumpleaños... yo no lo hago, o sea, si tengo un cumpleaños de algún familia yo no voy, porque tengo que entrenar o tengo que descansar y porque de todos modos si voy no puedo comer nada de lo que hay. La vida social gira mucho en torno a la comida… entonces sí afecta más que todo en el plano personal. Yo tengo que darle mucha importancia a mi descanso. Estoy despierta a las 5:00 de la mañana y trato de estar dormida a las 9:00 de la noche, no me paso de esa hora, pues termino de entrenar a las 8:00 de la noche, solo ceno y me duermo… no me queda tiempo para ninguna otra cosa.

¿Cómo evalúa este año en cuanto a su rendimiento deportivo?

Siento que ha habido mucho progreso si me comparo con la Paulina del Panamericano (en Lima, 2019), tanto físico como dentro de la coreografía. Aunque no he podido participar en muchas competencias después del Panamericano, primero por la pandemia y luego este año no pude estar en el Centroamericano y del Caribe por la fractura, aún así ha habido un avance bastante grande, yo lo he podido notar. He estado trabajando súper fuerte, a pesar de que no he estado en tantas competencias como me hubiese gustado.

¿Cómo hace con la alimentación cuando viaja?

Es súper difícil viajar sobre todo tan lejos... yo preparo todas las comidas del viaje, las empaco al vacío y llevo una maleta llena de toppers para comer durante todo el viaje y al llegar a mi destino lo primero que hago es ir al supermercado, llevo una hornilla y tengo que prepararme mis comidas en el lugar donde me toque hospedarme. Es difícil, pero se hace.

¿Cuál es su expectativa a un mes del Mundial?

Quedar en el podio, voy por eso, he trabajado súper fuerte para eso.