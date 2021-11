Paola Corado: "Muy feliz de poder darle este logro a El Salvador"

Paola Corado tuvo un debut inolvidable en los Juegos Panamericanos Junior de Cali y regresará al país con dos medallas de bronce.

Corado, atleta que tiene como entrenador al medallista de oro panamericanos Roberto Hernández, celebró a primera hora el tercer lugar por equipo mixto junto a Gerardo Rivas y minutos después volvió a la línea de tiro para quedarse con el bronce.

"Me siento muy emocionada, porque se logró el objetivo, nuestro objetivo era llegar al podio y lo hicimos. En el mixto me sentí muy relajada tirando y en el individual si me dio un poquito más de nervios pero pude controlarlos:, comentó Paola Corado desde Cali en un video que compartió el INDES.

En equipo mixto, Corado y Rivas derrotaron 154–151 a los estadounidenses Madison Cox y Cole Frederick, mientras que en individual, Paola superó de nuevo a la norteamericana con cartones de 143-138.

"Muy feliz de poder darle este logro a El Salvador y tengo que agradecer a mi entrenador porque me ayudó bastante", dijo Paola Corado desde el polígono de tiro en Cali.

Tras su último disparo y confirmar su triunfo ante Cox, la salvadoreña festejó de manera efusiva con su entrenador.

En cinco años de trayectoria, Paolo Corado ya tiene en su palmarés la nominación como atleta promesa en 2018 y un año después fue reconocida como Atleta Integral Femenina con el premio Nelson Rivera en la gala de la Espiga Dorada 2019 que premia lo mejor del deporte salvadoreño.

Paola es sobrina del exfutbolista de Luis Ángel Firpo y de la selección nacional, Miguel Estrada Cuernos.

El primer contacto de Corado con el tiro con arco fue en el 2016, gracias a su mejor amiga Marcela Cortez, también arquera, quien la invitó a un entrenamiento en el polígono en Merliot, el cual está cerca de su casa.

Por su parte, Gerardo Rivas tampoco pudo ocultar su emoción al ser uno de los medallistas en el cuarto día de competencias en Cali.

"Super contento y super feliz de que todo el trabajo que hemos estado realizando todo el año y en todos los fogueos han rendido frutos y alegre de aportar la primera medalla de los Panamericanos Junior para El Salvador. Estamos haciendo historia y estoy muy orgulloso de representar a mi país y darles esta medalla a todos", dijo Rivas.

"Me siento muy feliz por esta primera medalla panamericana (bronce), y estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho con Paola. Y la alegría de esta primera medalla no la puedo contener", comentó Gerardo.