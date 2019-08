Otra jornada en blanco en Lima 2019

En el penúltimo día de competencias del tiro deportivo, ayer vio acción Noé Preza e Israel Gutiérrez en la etapa de clasificación de los 10 metros rifle de aire, en el polígono de tiro de la base aérea Las Palmas.

Israel terminó en la posición 16 con 612.8 puntos, mientras que Noé en la 22 con 605.9. Ambos tiradores coincidieron que la prueba fue “dura” y que demuestra el nivel de los competidores en Lima.

“Hay buen nivel. Se entró con 618.0 a la final (puntaje del octavo clasificado). La marca que hice ahora (ayer) se encuentra dentro de las marcas que están en competencia 612, más o menos mi marca anda entre 612 y 615 en competencia, en entreno es muchísimo diferente, porque no es la misma presión que se tiene en competencia. Se hizo lo que se pudo”, comentó Israel.

El atleta agregó: “El resultado no está dentro de las expectativas porque sí me esperaba mucho más, porque iba peleando la cuota para Tokio, pero no se pudo. Todavía falta una modalidad que es el mixto mañana (hoy)”.

Israel Gutiérrez y Noé Preza finalizaron 16 y 22, respectivamente, en la clasificatoria de 10 metros rifle de aire masculino. No pasaron a la final. #Lima2019 @elgraficionado pic.twitter.com/3a3iowPYaR — Grace Aguilar V. �� (@GraceCrayola) August 2, 2019

Y es que Israel hará pareja con Ana Ramírez en 10 metros rifle de aire mixto. En ese sentido, el panorama de meterse a una final es más accesible, según dijo. “Esperamos entrar a la final, es la expectativa que tenemos los dos, y si entramos, podríamos decir que vamos que quedar en uno de los tres lugares porque en la final nosotros nos desenvolvemos mejor que en una clasificatoria”.

En cuanto a buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos en Tokio, Israel dijo que sí la hay, pero que “se trata de copas del mundo. La más cercana está en Brasil, este mes, y la siguiente que se estaba hablando, pero no se tiene nada en concreto es en Múnich (Alemania) el próximo año”, dijo el atleta, pero no está seguro si irán a esos eventos.

MOTIVADO

Noé tampoco tuvo una jornada positiva en Las Palmas, finalizó en la casilla 22. Sin embargo, el atleta salvadoreño valoró como positivo lo hecho. “Estuvo bien, venía a superar mi puntaje, gracias a Dios lo logré mantener. Los puntajes estuvieron bastante altos, pero la lucha se dio”.

Preza también competirá hoy en 10 metros rifle de aire equipo mixto haciendo pareja con Melissa Mikec. De igual forma que Israel, Noé tiene confianza de poder avanzar a la final.

“Primero Dios estar en el nivel de los demás, porque están bastante altos los puntajes”, detalló Preza. “El nivel está muy alto, sabíamos que estaba a ese nivel. Se les puede dar batalla”, agregó.

El salvadoreño dijo que “frustra” un poco no meterse a la final, pero que está “feliz por mantener su marca. Entrenando un poco estamos al nivel de ellos”.

Con la prueba de este día, en la que están inscritos 20 equipos. Una vez terminada la competencia, el tiro salvadoreño cierra su participación en Lima 2019.