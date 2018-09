¿Óscar de la Hoya será el sucesor de Donald Trump?

Después de una exitosa trayectoria en la práctica del boxeo, con seis títulos mundiales profesionales y un récord de 39-6, casi una década después de su retiro, Óscar de la Hoya y su equipo de respaldo están estudiando la viabilidad de su lanzamiento como candidato a la presidencia en las próximas elecciones de los Estados Unidos.

Según un entrevista que dio el mexicano-estadounidense a un medio de comuniación, cuenta con el respaldo de muchas personas, incluso, lo han alentado a tomar la decisión de hacerlo. "Millones de personas me han dicho: '¿Por qué no te presentas a las elecciones? ¿Por qué no te levantas y alzas la voz?' Y obviamente cuando uno es presidente tiene la voz más alta".

Oscar sólo espera los resultados del estudio para tomar una decisión definitiva. "Si los números son correctos y me dicen que se ve bien, entonces lo haré".

Si la candidatura tuviera sentido y se llegara a postular, Estados Unidos podría ser liderado por el ex boxeador y cantante en 2020.

Por otro lado, el rapero Kanye West, quien declaró en 2015 que se postularía a la presidencia de Estados Unidos en 2020, ha pospuesto la acción hasta el 2024.