Olimpiadas Especiales de El Salvador urge de ayuda

El evento de la "Jalada del Avión", organizado por Olimpiadas Especiales, fue un éxito, pero el organismo trabaja por hacer llegar a sus filas donantes que les permitan cumplir con el sueño de todos sus atletas.Por el momento, la prioridad es llevar a 31 atletas a competir a los Juegos Latinoamericanos de Panamá 2017. Los chicos son en su mayoría de escasos recursos económicos, por lo que deben reunir 25 mil dólares para comprar pasajes de avión, así como zapatos deportivos, uniformes de calor, traje de gala y maletas de viaje.Sandra de Uceda, presidenta de Olimpiadas Especiales desde 2008, dijo que el problema actual es que el organismo que preside no cuenta con un presupuesto gubernamental (a través del Instituto Nacional de los Deportes), por lo que en la mayoría de casos hay que recurris a la empresa privada, personas naturales o amistades."Lo que reunamos con el evento de la Jalada del Avión lo vamos a invertir en los pasajes de los muchachos, esa es la prioridad que tenemos actualmente", comentó Uceda.Unas diez empresas respondieron al llamado de los atletas olímpicos especiales, pero los organizadores consideran que no será suficiente."Aún tenemos tiempo, por lo que esperamos toda la ayuda posible, desde ropa deportiva hasta maletas de viaje, ya que a veces los muchachos se ven en la necesidad de llevar sus cosas hasta en bolsas del mercado", detalló Uceda.Olimpiadas Especiales ha pedido ayuda al Instituto Nacional de los Deportes (INDES), pero no han recibido respuesta."Le mandamos una carta al INDES, pero no nos han respondido, por lo que le mandamos otra carta al IMDER (Instituto Municipal de Deporte de San Salvador), y nos respondieron que nos van a ayudar con cinco boletos", agregó.En el grupo que viajará a Panamá hay varios medallistas internacionales. El movimiento de países involucrados en Olimpiadas Especiales asciende a 72 naciones alrededor del mundo.