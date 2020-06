Nataly Landaverde fue corredora olímpica; hoy es navegadora bilingüe

Nataly Landaverde, exatleta salvadoreña, viajó a Estados Unidos en el 2014 y puso fin a una trayectoria deportiva de 13 años. Esa decisión también conllevó a renunciar a su carrera universitaria para buscar mejores oportunidades en la nación norteamericana.

Cuando tomó la decisión de viajar a Estados Unidos, visa en mano, la atleta originaria de San Ignacio, Chalatenango, estaba en el grupo de atletas nacionales con buena proyección internacional y estudiaba educación física y deporte en la Universidad Pedagógica de El Salvador.

Ahora que hace un recuento de la situación dice sin titubeos que viajar fue la mejor decisión.

"Me vine a Estados Unidos en el 2014, dejé el atletismo por falta de apoyo cuando era la mejor atleta en ese momento y no recibía el apoyo que requería, tuve que dejar la universidad. Vengo de una familia de escasos recursos, necesitaba salir adelante y me habían dado la visa y fue una decisión muy acertada poder venirme para acá", comentó la ex atleta.

Desde 2016, Nataly tiene el estatus de residente en Estados Unidos, vive en Annapolis, Maryland y trabaja en el área de recursos humanos en Anne Arundel County Partnership for Children, Youth and Families, organización que apoya a familias con diversos problemas y situaciones.

"Gracias al deporte yo trabajo para el estado de Maryland, soy una navegadora bilingüe y soy la conexión de la comunidad latina en todo el condado. Ayudamos a familias en diferentes formas como llenar seguros, conseguimos ayuda gratis de las diferentes agencias. Tengo un año de trabajo", explicó la ex corredora, originaria de San Ignacio, Chalatenango.

"Ser atleta olímpica tiene mucho peso acá y gracias a mi currículum deportivo y una recomendación me dieron el trabajo. He aprendido el idioma y lo habló un 80%", reforzó Landaverde.

Antes de iniciar en esta organización, Nataly trabajó como mesera de banquetes en un hotel de Maryland.

"Se viene desde abajo aquí en Estados Unidos, se tiene que luchar contra el idioma, contra la cultura, pero nunca hay que olvidar de donde uno viene. Me siento orgullosa de ser latina y hablar español. Yo tenía visa y comencé de cero como todas las personas que han venido aquí a luchar, yo hice de todo para tener el trabajo que tengo y tenía un poquito de ventaja por el deporte", recalcó.

Respecto a la situación por la pandemia en Maryland, Nataly mencionó que se puso difícil a pesar de las medidas preventivas drásticas. "Gracias a Dios yo estoy trabajando desde casa y estoy ayudando a muchas familias que necesitan apoyo", indicó.

ATLETISMO

Nataly participó en todas las competencias del ciclo olímpico desde Juegos Centroamericanos hasta los Juegos Olímpicos, además de las diferentes competiciones del atletismo que tienen como evento máximo el mundial.

"Gracias a Dios me puedo sentir orgullosa porque yo estuve en todas las competencias de todos los niveles, Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Juegos Olímpicos. Iberoamericanos y dos mundiales", recalcó.

Nataly también representó a El Salvador en el Mundial Juvenil y Campeonato Mundial en Daegu en Corea del Sur 2011. Sus últimos Juegos Panamericanos fueron los de Guadalajara 2011 y su única participación en Juegos Olímpicos fue la Londres 2012.

"Cuando me vine ya no me quedó tiempo de practicar el atletismo. Fue una carrera de mucho esfuerzo, mucha humildad y la voluntad de ser la mejor atleta del país. Dejé dos récords nacionales que aún están vigentes el de los Juegos Olímpicos de 4:18.26 minutos en los 1,500 metros y el de los 800 metros 2:07.87 en el Centroamericano de Managua 2012", explicó.