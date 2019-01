Nadal y Federer acceden a octavos de final del Abierto de Australia

Se impone la experiencia de la rusa: Maria #Sharapova, la número 30 del ránking femenino de #tenis, venció a la tercera mejor raqueta, Caroline Wozniacki, en la ronda 3 del #AustralianOpen

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Jan 18, 2019 at 12:02pm PST