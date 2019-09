Nadal supera a un sólido Medvedev y gana el Abierto de Estados Unidos

#USOpen | ÚLTIMA HORA: Rafael Nadal es campeón del Abierto de Estados Unidos, tras vencer a Daniil Medvedev con parciales de 5-7, 3-6, 7-5, 6-4 y 4-6.

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 8, 2019 at 6:13pm PDT