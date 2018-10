Nadal colabora con víctimas de inundaciones en Mallorca

Un crack dentro y fuera de la cancha. El tenista Rafael Nadal se sumó a las tareas de limpieza luego de las inundaciones en San Llorenc. El español ofreció las instalaciones de sus centro deportivo en Manacor como albergue. La tragedia dejó 10 muertos y un niño desaparecido. Video: cortesía

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Oct 10, 2018 at 1:54pm PDT