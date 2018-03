NBA: Magic Johnson e Isiah Thomas ponen fin a una enemistad de 26 años

Fueron grandes rivales y mejores amigos al final de la década de los 80. Una relación que se fue deteriorando hasta romperse. A ello contribuyeron dos enfrentamientos seguidos en dos finales de la NBA entre Lakers y Pistons. Allí se rompió la amistad entre Magic Johnson e Isiah Thomas.

Y luego llegaron más episodios: Magic vetó la participación de Isiah Thomas con el Dream Team que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 porque creía que el mítica base de los Pistons había difundido rumores de su presunta homosexualidad cuando confirmó que era portador del virus del SIDA.

Ahora, casi 30 años después, Magic y Thomas se han reencontrado, han hablado, han llorado y se han abrazado. Aquí tienes las palabras de Magic traducidas:

“Déjame decirte que este ha sido un día tremendo. Mi mujer, mi padre, mi madre me decían que tenía que volver a sentarme contigo. Así que cuando me llamaron no tuve dudas y dije ‘vamos a hacer esto’. Así que sentarme frente a ti y poder revivir esos momentos de diversión, excelencia, de trabajo duro, de soñar a lo grande. ¿Quién se sienta a los 19 o 21 soñando con cosas que queríamos hacer? Y ahora estamos aquí haciéndolo. Eres mi hermano, así que déjame pedirte perdón si te he hecho daño y por no haber podido estar juntos. Dios es bueno por reunirnos otra vez”.