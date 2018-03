NBA: Los Warriors toman ventaja en las finales

Los Golden State Warriors confirmaron hoy su favoritismo al borrar a los Cleveland Cavaliers por 113-91 para imponerse en el primer juego de las finales de la NBA celebrado en el Oracle Arena de Oakland.



Kevin Durant sumó 38 unidades con ocho rebotes y ocho asistencias para liderar el ataque de los monarcas de la Conferencia Oeste. Stephen Curry contribuyó con 28 unidades y 10 asistencias, mientras que Draymond Green sumó 11 rebotes.



LeBron James fue el mejor por los Cavaliers con 28 tantos, 15 rebotes y ocho asistencias, mientras que Kyrie Irving sumó 24 unidades.



El segundo juego de las finales se llevará a cabo el domingo, otra vez en la casa de los Warriors.