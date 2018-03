Muere Roy Halladay, ex estrella del béisbol

FLORIDA, EUA. Roy Halladay, un ganador de dos premios Cy Young que lanzó un juego perfecto y un no-hitter en los playoffs con los Filis de Filadelfia, falleció el martes cuando su avión privado se estrelló en el Golfo de México. Tenía 40 años.

El alguacil del condado de Pasco, Chris Nocco, dijo en una rueda de prensa que el avión ICON A5 de Halladay se estrelló alrededor del mediodía cerca de la costa de Florida. Las autoridades encontraron el cuerpo del ex lanzador entre los restos de la nave.





Phillies statement on the sudden & tragic passing of Roy Halladay: pic.twitter.com/gGhv7JUKv0

La policía dijo que no podía confirmar si había otros pasajeros en el avión.

Halladay era un piloto aficionado que solía publicar fotos de aviones en sus cuentas de redes sociales. La compañía ICON publicó recientemente un video de Halladay probando un avión, y el ex jugador de las Grandes Ligas también publicó el mes pasado varias fotos y videos de la aeronave.

I keep telling my dad flying the Icon A5 low over the water is like flying a fighter jet! His response..... I am flying a fighter jet!! pic.twitter.com/30eVjz9eS6